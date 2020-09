Im Interview mit der erklärt der britische Autor, der gerade sein Buch "Sei kein Mann" veröffentlicht hat, wie schwer es ihm selbst fiel, die Rolle desabzulegen. Er erinnert sich, wie eine Gruppe kongolesischer Männer aus seiner Kirchengruppe ihn als junger Mann zum Essen eingeladen hatten. Auf dem Weg zum Restaurant in Tottenham kamen sie an seinen Freunden vorbei. Bola wie üblich in Hoodie und Sneaker, "meine Begleiter aber warenin exzentrische Designs gekleidet und zogen durch laute Gespräche und Gelächter Aufmerksamkeit auf uns. Was für mich noch schlimmer war: Wir gingen, wie das unter kongolesischen Männern üblich ist, Hand in Hand. Ich bemerkte, wie einige Jugendliche aus der Siedlung uns musterten. Einer rief in meine Richtung: 'Na, biste?' Es war, als ob sich in diesem Moment all der Respekt, den ich mir als großer, muskulöser Mann verdient hatte, in Luft auflöste."In der versteht Arno Widmann natürlich, warumheute nötig ist. Aber er versteht auch, dass dasist: Manche Leute ... haben das Gefühl, nicht leben zu können in einer Welt, die sie, einfach weil sie sind, alsansieht. Sie sind angewiesen auf Vertrauen. Sie fühlen sich ausgestoßen durch 'Abstandsregeln'. Es mag sein, dass die Anti-Corona-Maßnahmen nur das bereits vorhandene, verstärken. Vergessen Sie das 'nur'. Unsere Gesellschaft wird dem Virus erliegen, wenn sie diese Gefühle nicht ernst nimmt.verstärkt sie. Oben und unten wird dadurch noch einmal deutlich gemacht."Im warnt Jeremy Farrar, Leiter des Wellcome Trust: Auch mit einemwird es nicht sofort wieder eine Rückkehr zum Vor-Corona-Leben geben: "Der 'erste' Impfstoff oder sogar die erste Generation von Impfstoffen wird höchstwahrscheinlichsein; in dieser Hinsicht müssen wir pragmatisch und transparent sein. Die Realität ist, dass wir mit diesen Impfstoffengehen werden ... aber es besteht kein Zweifel, dass die ersten wirksamen Impfstoffe, selbst unvollkommene, eine große Wirkung haben und einsein können."Der Lyriker und Publizistbleibt bei seinen Thesen:ist abzulehnen, sagt er im Gespräch mit Susanne Romanowski in der: "Ein Viertel dieser Gesellschaft hat heute das, was auf Beamtendeutsch Migrationshintergrund heißt, Tendenz steigend. Solange wir mit einem Modell wie Integration operieren, schließen wir dieses Viertel systematisch aus dem Bereich der Anerkennung und der demokratischen Teilhabe an dieser Gesellschaft aus. Damit produziert der Integrationsbegriff ein. Konzepte wie Integration und Leitkultur, die die Dominanz einer bestimmten Gruppe voraussetzen, sind dann nicht mehr adäquat."Natalie Mayroth berichtet in deraus Bombay über das - auch von der Industrie geförderte -in Indien und and anderen Ländern: "Die bekannteste Marke, die Weißsein verspricht, gehört zu. 'Fair & Lovely' habe seit über 40 Jahren ein schädliches Schönheitsideal verstärkt, sagt die südindische Sozialarbeiterin Kavitha Emmanuel, die 2009 die Kampagne 'Dark is Beautiful' startete. Ältere Werbeclips von 'Fair&Lovely' zeigen, wie südasiatische Frauen, dienutzen, vermeintlich attraktiver und beruflich erfolgreicher sind, was den' darstellt. Eine Folge einer rassistisch geprägten Körperpolitik: Hellsein wird als höher geachtet und belohnt, auch unter Schwarzen Menschen und People of Color."Inhat es in den vergangenen drei Tagengegen die Räumung eines besetzten Hauses gegeben. "Wie die Polizei mitteilte, warfen am Samstagabend Demonstranten im Stadtteil Connewitzauf Polizisten und Gebäude und verletzten zwei Polizeibeamte", heißt es in einer kurzen Tickermeldung des mehr dazu in der FR ). Warum wird das nicht verurteilt, fragt Hannelore Crolly in der: "wird weniger thematisiert, sie empört fast nicht, sondern findet im Gegenteil oft Verteidiger selbst in bürgerlichen Milieus. Dabei halten linke Angreifer kaum mehr von der freiheitlichen Demokratie als ein."