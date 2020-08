Wer endlich mal wissen, worum es sich bei dem überall irrlichternden Begriff "" handelt - eine komplett verrückte, aber einflussreiche Szenerie- sollte Elke Wittichs Artikel beilesen. Die Verschwörungstheorien, an die die Anhänger mit religiöser Inbrunst zu glauben scheinen, sind bekannt - etwa die Behauptung, die Demokraten betrieben in Washington einen Kinderschänder-Ring. Aber QAnon funktioniert, isoliert die Anhänger von der Umwelt und führt zu. "13. März 2019:, Mafiaboss der Gambino-Familie, wird vor seinem Haus von einem zunächst Unbekannten erschossen. Dieser erste Mord an einem hochrangigen New Yorker Mafioso seit 1985 weckt zunächst Befürchtungen, dass blutige Abrechnungen folgen könnten. Kurze Zeit später steht jedoch fest: Der Täter war kein Mafiamitglied, sondern, der glaubte, Cali sei in Deep-State-Machenschaften verstrickt." QAnon hat einige prominente Anhänger in der berichten Matthew Rosenberg und Maggie Haberman in derist der Bewegung wohlgesonnen und unterstützt sie mit Retweets. Hier einige Links zu "Longreads" über "QAnon".Der Autorwurde von einer Gruppe von Intellektuellen umundangegriffen, weil er den Israelkritiker Reiner Bernstein seinerseits kritisiert hatte. Weil Shalicar, der in Berlin-Wedding aufgewachsen ist, heute im Büro Netanjahus arbeitet, wurde daraus gleich ein Angriff derkonstruiert (unsere Resümees , siehe auch den Essay von Matthias Küntzel im). In derwehrt sich Shalicar nun auch persönlich: ""Ich äußere mich in Deutschland und zu Deutschland, weil ich in der Bundesrepublik aufgewachsen bin und mich diesem Land noch immer verbunden fühle. Aber das tue ichder israelischen Regierung, sondern als Privatmann und Publizist, der ich auch schon vor meiner Tätigkeit für den Staat Israel war. Meine Bücher, Zeitungsartikel, Facebook- und Twitter-Posts werden weder von der israelischen noch von der deutschen Regierung in irgendeiner Weise gefördert oder '', wie es Micha Brumlik in derbehaupten darf."Die Journalistinveröffentlichte 2017 ihr erstes Buch "She said", das maßgeblich dazu beitrug, denans Licht zu bringen. Im Gespräch mit der-Autorin Barbara Junge erinnert sie daran , wie #aussah, bevor es zur breiten Bewegung wurde: "Es gibt so viele gute Gründe,wie diese on the record zu gehen. Heute, drei Jahre später, wissen wir, wie es ausgegangen ist, aber damals gingen diese Frauenein.setzte ihre Karriere aufs Spiel, als sie als erste Schauspielerin öffentlich gegen Harvey Weinstein aussagte. Wir wussten nicht, ob die Öffentlichkeit darauf reagieren würde. Würde es jemanden kümmern? Mit welchen Mitteln würde Weinstein zurückschlagen?"Mit der Maisifizierung dergeht auch die "Landeskultur" verloren, schreibt Rudolf Neumaier in derin einem verzweifelten Artikel über die Auswirkungen der Agrarpolitik auf eine. "Jahrzehntelang hat der Vorrang der- und damit der Profitmaximierung das bäuerliche Selbstverständnis geprägt. Wer lässt sich schon von einreinreden in seine Feldhygiene, wenn er doch das ganze Land ernährt? Ackerrandstreifen, Düngebeschränkungen? Solche Vorgaben sind für viele Bauern ein Affront. Deshalb die. Deshalb die Maisschluchten möglichst bis zur Straße."