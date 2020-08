Vorwärts, Leute, es geht rückwärts: Christopher Nolans "Tenet"

Die Ärzte im Krankenhaus, ratlos: Ai Weiweis "Coronation"

Die sieche Kinobranche verspricht sich einiges vonneuem Mindfuck-Blockbuster "Tenet", der sein Konzept - dieläuft hier- schon im Titel abbildet. Und das ist eine grandiose Schau, versichert Andreas Busche im: James-Bond-Attraktionen treffen hier auf mächtigen Hokuspokus. Nolans "Räume haben immer etwas von metaphorischen Architekturen, darum muss 'Tenet' am Ende auch noch mal zumzurückkehren, in dem Vergangenheit und Zukunft nur von einer Scheibe getrennt sind. Dass Nolan immer wieder solche einleuchtenden Bilder fürfindet, macht ihn zu einem Regisseur, der das Kino wirklich liebt. Genau so einem möchte man dessen Rettung anvertrauen. Der Rest ist. Das Kino als."Von einem Regisseur, der Film ganz und gar liebt, berichtet auch Dominik Kamalzadeh im, nachdem er sich von den "schwindelmachenden Paradoxien" dieser Tour de Force erholt hat: Nolan begreift Film als "Medium, mit dem sich die 'Wirklichkeit'lässt. So gut wie gar nicht computergeneriert, verdankt sich die Wucht der Actionschaustücke mehr dem Zusammenspiel von Nolans intensiven szenischen Choreografien, dem drängenden, sirenenhaften Score vonund einer Montage, die gleichsam zwei Zeitvektoren berücksichtigen muss." Viel Freude kann man an diesem Film haben, schreibt auch Tobias Kniebe in der- Bedingung dafür ist aber, dass man im Kinosessel nicht allzu sehr über die präsentierten Theorien und deren Umsetzung nachdenkt: "Die inneren Widersprüche des Konzepts, das auch Zeitreisen in die Vergangenheit ermöglicht, drohen einem. ", aber immerhin "gibt Nolan gibt sein Bestes, umzu unterbinden."hat aus der Ferne heimlich einen Film indrehen lassen: Titel "Coronation", seit gestern zu sehen auf. Der Film sammelt Szenen aus den Anfangstagen der Epidemie: "115 Minuten Wuhan und am Ende weiß man nicht recht, wie das eigene Urteil zu China ausfällt", schreibt Swantje Karich in der, "ob das Land die Pandemie mit seinem Durchgreifen am Ende doch irgendwie ganz gut in den Griff bekommen hat oder nicht. Sicher aber ist, dass diedieses Regimes, jeden Aspekt der Gesellschaft, jeden Einzelnen zu kontrollieren, jede kleinste Ausprägung von Menschlichkeit zerstört. Die Leute werden dirigiert wie Ameisen, überwacht und unterdrückt." Und Mark Siemons ergänzt in der: "Imder Szenen kommt etwas zum Vorschein, das der erregten, durch die Pandemie zusätzlich angefachten geopolitischen Polarisierung zurzeit zu entgehen droht: die Sicht aus dem Inneren der, die Perspektive gewöhnlicher Leute, die, eingezwängt zwischen viraler Bedrohung und umfassendem staatlichen Verfügungsanspruch, um ihr eigenes Leben ringen."Vor wenigen Tagen kündigtenundeine "" an, für die sich Constantin von-Autoren bei der Stoffentwicklung beraten lassen möchte. Bei Rüdiger Suchsland vonlässt die Meldung nur noch die Kinnlade runterklappen : "Man möchte natürlich wissen, wen die Exklusivität alles ausschließt, aberoffensichtlich in jedem Fall. ... Wie sehen in Zukunft zum Beispiel die meinungsfreudigen und unabhängigen Texte über Constantin aus? Und über? Und über Filmpolitik, wo die Constantin ja Partei und zwar dezidiert Partei und aktiver Gegner und Konkurrent vieler anderer Akteure ist."Weitere Artikel: In der meldet Susan Vahabzadeh unterdessen, dass nach Protesten (siehe hier und dort ) dieneu justiert werden. Michael Kienzl erinnert sich imdaran, wie der Schriftsteller , der morgen 100 Jahre alt geworden wäre, dasgeprägt hat. Im unterhält sich Dominik Kamalzadeh mit dem österreichischen Cineplexx-Geschäftsführer Christof Papousek über die. Katrin Nussmayr erläutert in der Presse die Pläne derBesprochen werden unter anderemdokumentarische Hommage "Schlingensief - in das Schweigen hineinschreien" ( Artechock Zeit ),Rassismusdrama "Exil" ( critic.de , mehr dazu hier ),Mafiadrama "Il Traditore" ( Freitag , unsere Kritik hier ),Serie "Devs" ( Berliner Zeitung , mehr dazu bereits hier ) und die-Serie "Lovecraft Country" ( FAZ ).