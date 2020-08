Szene aus "Everywoman". Foto: SF / Armin Smailovic





Christoph Schlingensief 2009 in Wien. Foto: Manfred Werner - Tsui - Eigenes Werk (Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Bei den Salzburger Festspielen hatte "Everywoman" Premiere, eine Art Neufassung des "Jedermann" von Regisseurund der Schauspielerin. Ihre Jederfrau haben die beiden in dergefunden, erzählt Reinhard Kriechbaum, der gerührt ist, aber, versichert er schnell, auf die Tränendrüsen werde nicht gedrückt. "Es hätte auch ein Jedermann sein können, denn um einen feministischen Zugang geht es hier ganz und gar nicht., aber das medizinische Urteil über sie ist gesprochen.. Da ist's also bitterernst mit dem Ende. Auf Video wird Helga Bedau zugespielt. Zuerst in einem die Hofmannsthal'sche Jedermann-Tischgesellschaft direkt zitierenden Setting, dann allein. Mutterseelenallein. Zwischen Ursina Lardi auf der Bühne und der Dameentwickelt sich ein. Wie ist das für sie, sich jetzt in einem Theaterstück wieder zu finden, fragt Lardi. 'Seltsam', sagt Frau Bedau. 'Vor allen Dingen, weil ich nicht weiß, ob ich bei der Premiere noch da sein werde'.. Sie ist noch da und sie war da, verneigte sich wie alle mit Mund-Nasen-Schutz".In derist Martin Lhotzky nach der Vorstellung fast versöhnt mit dem Tod: "Dann wieder schauen wir der älteren Damezu, während Ursina Lardi dem Publikum diese Träume schildert oder mit dem Publikum spricht. Stets in neutralem, angenehmem Tonfall,, selbst wenn das Geschilderte Emotionen zu wecken vermag. Zwei-, dreimal ruft sie ein 'Hallo!' in den Raum, und fast möchte man. Aber niemand wagt das am Premierenabend. Sie lässt auch an ihren (und Raus) Gedanken zum Theater an sich teilhaben."-Kritiker Stephan Hilpold ist dagegen überhaupt nicht beeindruckt : "Ähnlich wie bei Peer Gynts Zwiebel dringt man in Salzburg aber weder bei der Frage nach dem Tod noch bei der nach dem idealen Theater zu einem Kern vor. Im Inneren sind die." In derschreibt Egbert Tholl.





Im vermisst Margarete Affenzeller den vor zehn Jahren gestorbenenund seine "unberechenbaren Erschütterungen": "Es klafftdort, wo auf offener Straße, im Theater oder am Theatervorplatzgehörte, wo lauthals von vielen widersprochen und sich dabei selbst aufs Spiel gesetzt gehörte."Außerdem: In der schreibt Daniele Muscionico über die"Schlingensief - In das Schweigen hineinschreien", in der schreibt Andreas Wilink, in der schreibt Juliane Liebert. Ebenfalls in der schreibt ein sich prächtig amüsierender Peter Laudenbach über den(imkann man einen Auszug lesen ). Und daneben gibt es kurze Erinnerungen von-Redakteuren an Schlingensief.Weiteres: Im Interview mit dererzählt Festivalchefin, was uns bei der Special Edition von "" (das eigentliche Festival ist wegen Corona ausgefallen) erwartet, und wie es überhaupt für den Tanz weitergehen kann.