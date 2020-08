Wie wird sich, wenn die Belorussen Präsident Lukaschenko verjagen? Der insgesamt recht optimistisch gestimmte belorussische Schriftstellermeint im Interview mit dem-Feuilleton: "In den vergangenen sieben Monaten ist Lukaschenko Putingegangen", weil er Vertreter der Belgasprom-Bank ins Gefängnis gesteckt habe. "Russland betrachtet alles, was das Wort 'Gasprom' enthält, als unantastbar. Belarus aber hat die Belgasprombank der Zentralbank unterstellt, es gab Durchsuchungen beim belarussischen Yandex, der russischen Google-Variante. Und Lukaschenko hatgekauft - der Gipfel der Provokation! Putin kocht. ... Russland wird auf Neuwahlen warten und dann einen eigenen Kandidaten ins Rennen bringen. Kein Land ist Russland so nah wie Belarus. Moskau hat sich in so vielen Ländern eingemischt, da ist es für Putin eine Frage der Ehre, Belarus zu kontrollieren. Aber. Die Stimmung auf den Straßen ist sehr Russland-kritisch."Richard Herzinger fragt in seinem Blog, warum das Thema Rassismus in den USA hierzulande riesige Demonstrationen auslöst, man aber nichts hört von, einem Land in ein paar hundert Kilometern Entfernung, wo die Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Dabei könnte die Situation eminente Auswirkungen auf ganz Europa haben: "Eine russische Invasion würde nicht nur die, einstweilen endgültige,von Belarus in Putins neosowjetisches Imperium bedeuten, sondern auch eine eminente Bedrohung für die Sicherheit der Ukraine darstellen, die sich mit der Präsenz russischer Truppen in Belarus von Moskau fast rundum militärisch umzingelt sähe. Würde die EU in diesem Fall endlich mit konsequenter Härte reagieren oder sich wieder nur mit eher halbherzigen Sanktionen begnügen wie im Fall derund der?"Karolina Wigura and Jaroslaw Kuisz von der Zeitschrift entwickeln imeinen neuen Begriff, um diezu beschreiben: "". Die Unterhaltung der Bevölkerung durchs Vorführen, im Fall Polens also der Medien, der Gerichte, der Frauen und der Schwulen. Dabei habe die Strategie der PiS-Partei zwei Seiten: "Erst einen Schritt vorwärts, indem man, dann einen Schritt zurück mit einemund Gemeinschaft. Präsident Duda tat genau dies: Nach einem Angriff auf LGBT-Leute rief er ein paar Tage später zu Toleranz auf. Die grundsätzlichste Konsequenz von 'populistainment' ist dieim politischen Diskurs."Ninve Ermagan verteidigt in derdie Berufung der religionskritischen Journalistinzur Diskriminierungsbauftragten in Neukölln, die von denim Bezirk wegen Balcis Kritik am Kopftuch heftig bekämpft wird: "Wer sich als fortschrittlich und als Partei der Feministinnen inszeniert, sollte radikal-islamische Strömungen nicht salonfähig machen und Feminismus nicht nur als Kampf gegen denverstehen. Kritische Stimmen wie Güner Balci sind richtig und wichtig für eine Reform im Islam."