Yan Duyvendak: "Virus" beim Zürcher Theaterspektakel

Mufasa in Oona Dohertys "Hope Hunt" beim Sommerfetsival Kampnagel

In der feiert Daniele Muscinico den niederländisch-schweizerische Künstler - Duyvendak, man muss sich den Namen merken -, der ihr beim Zürcher Theaterspektakel den Glauben an die Vernunft politischer Prozesse nahm, mit dem Krisen-Spiel "Virus". Eigentlich 2019 im Zuge der Ebola-Pandemie entstanden, hat Duyvendak es ein klein wenig aktualisiert: "Schon meldetin den Niederlanden den Tod von fünf Menschen, ursächlich gestorben an einem unbekannten Virus, sagt man uns. Was tun? Ready, steady, go:vor dem, was immer kommen mag. Retten wir vor allem die Schweizer Staatskasse! Mit einem Schlag erhaltenmehr Gewicht als verbindende Strategien. Die 'Sicherheit' will Polizei an die Grenze stellen und sucht dafür bei der 'Wirtschaft' nach Geld. Die Gruppe 'Presse' wiederum verlautbart ihre Krisencommuniqués, die im Tumult ungehört bleiben, jeder ist mit sich selbst beschäftigt und mit." Valeria Heintges beklagt in derallerdings konzeptionelle Mängel in dem Rollenspiel und sorgt sich am Ende um die eigene Gesundheit.Einen Anflug von Trubel genoss-Kritiker Robert Mathies beim Theaterfestival auf Kampnagel . Zum Auftakt zeigte die irische Choreografinihre Choreografie "Hope Hunt and The Ascension into Lazarus", bei der die Tänzerin Mufasa von einem harten Typen aus dem Golf geworfen wird, wie Mathies berichtet : "Den 'maskulinen Kern der Arbeiterklasse Europas' will Doherty mit der Performance sezieren, immer wieder wiederholt Mufasa dieselben Bewegungen, Sprechmuster und/oder Fangesänge, variiert sie leicht. Es sind, aus der Kneipe, aus dem Stadion, Anmachsprüche, typisches Mackerverhalten, Konfrontationssituationen. Dazwischen mischen sich aber auch leisere Töne und klassischer Tanz. Immer wieder stolpert Mufasa, fällt in sich zusammen, bricht mit neuen Gesten wieder auf. Traurig wirkt das Wesen, das bei dieser fragilen Zusammensetzung all dieserschließlich herauskommt: zerrissen zwischen Brachialität und Zärtlichkeit, Überschwang und Niedergeschlagenheit."Weiteres: Manuel Brug blickt in dermissgestimmt auf die, für die fast alle großen Häuser ihre Premieren abgesagt haben: "Wenn denn überhaupt einigermaßen normal gespielt wird, setzt man gnadenlos auf Bekanntes." Besprochen werden Charlotte Sprengers Adaption von' Filmklassiker "Opening Night" OpenAir in Hamburg ( Nachtkritik ) und Bettina Böhlers-Hommage "In das Schweigen hinein" ( Nachtkritik ).