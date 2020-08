Fabian Kretschmer, der Peking-Korrespondent der porträtiert den Hongkonger Zeitungsverleger, der eins der ersten Opfer des neuen "Sicherheitsgesetzes" wurde und womöglich mit lebenslanger Haft rechnen muss: "Im Zuge von Lais Verhaftung wurden auch die Redaktionsräume seines Verlagshauses Next Media durchsucht. Im stark zensierten chinesischen Netz ging die Meldung über Jimmy Lais Verhaftung fast unter. Auf, einer chinesischen Version von Facebook, wurde vor allem ein Kommentar des Hongkonger Filmregisseurseuphorisch geteilt: 'Endlich können wir das neue Sicherheitsgesetz nutzen, um solche Verräter wie Jimmy Lai abzustrafen.' Fast alle Kommentare sind negativer Natur: Als 'Arschloch' wird er von chinesischen Nutzern bezeichnet, oder als 'Separatist'. Dabei sieht sich Jimmy Lai selbst durch und durch als Chinese." Wie die spektakuläre Verhaftung vor sich ging, die Reporter von Lais Zeitung live mitfilmten, berichtet James Pomfret beiMarko Martin blickt bei denzurück auf die "verlorene Gegenwart" Hongkongs und kommt auch aufzu sprechen, besonders die einst so stolze: "Seit der festlandchinesische Internetversandriesedie traditionsreiche Hongkongergekauft hatte, warenimmer mehr zur Seltenheit geworden, ganz zu schweigen von den investigativen Reportagen über Gefängnisse, Straflager, und verfolgte Oppositionelle, die ihn in ihrer Detailfülle anderthalb Jahrzehnte zuvor noch in eine Artversetzt hatten: Ein Territorium aus Stein und himmelragenden Wolkenkratzern, flankiert von grünen Hügeln und Bergen und unzähligen winzigen Eilanden, in denenund geschrieben werden konnte, was nur ein paar Kilometer weiter ein Straftatbestand war, zu beantworten mit eben jenen Lagern und Gefängnissen."Die Drohung der chinesischen Regierung erstreckt sich keineswegs nur auf. Ein Paragraf des Sicherheitsgesetzes besagt, dass auchverfolgt werden können, insistiert Samuel Chu in der. Obwohl Chu seit 1990 in den USA lebt undist, gehörte er zu den ersten sechs Personen, für die nach Erlass des Gesetzesausgeschrieben wurden. Maßt sich China also an, Ausländer unter sein Gesetz zu stellen? "Liest man Artikel 38 wörtlich, ist genau dies der Fall. Wie lächerlich. Aber das macht die Sache nicht harmlos. Ich befürchte zum Beispiel, dass ich nicht mehr nach Hongkong oder in Länder mitmit Hongkong oder China reisen kann, ohne Verhaftung und Auslieferung zu riskieren. Ich kann nicht mit meinen älteren Verwandten in Hongkong sprechen, ohne sie zu Zielen für Ermittlungen zu machen. Ich werde ncht der einzige sein, der von China verfolgt wird. Und wenn ich das Ziel bin, so kann es auchsein, der sich für Hongkong ausspricht."