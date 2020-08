Deana Lawson, Vera, 2020. Bild: Kunsthalle Basel

Die Bilder der Fotografinschmeicheln ihren Modellen nie, trotzdem geben sie ihnen Würde, staunt -Kritikerin Kito Nedo beim Besuch der Ausstellung "Centropy" in der Kunsthalle Basel : "Viele ihrer Modelle spricht die inzwischen in New York lebende Fotografin in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft, auf der Straße, in der U-Bahn oder auf ihren Reisen an. Dann baut Lawson gezielt zu den von ihr ausgewählten Menschen eine Beziehung auf. Am Ende dieses Prozesses entstehen dann diese Bilder in denenin eigentümliche Konstellationen gebracht werden. Diewird weder kaschiert und noch vordergründig thematisiert. Sie ist Teil der Wirklichkeit."Das Pariser Institut Giacometti zeigt in einer kleiner Ausstellung dessen schreitenden Mann - in dervergleicht Philipp Meier ihn sehr schön mit Auguste"Homme qui marche", der so kraftvoll, selbstbewusst und revolutionär den modernen Menschen verkörperte: "Giacomettis 'Homme qui marche' ist, einer Mumie gleich, die sich aus den Bandagen befreit hat. Dieser Mann ist kein Held und steht weder für das starke Geschlecht noch für eine heroische Menschheit. Er liest sich vielmehr als zerbrechliche Chiffre für alles Menschliche in seinen Irrungen und Wirrungen. Bei Giacometti gibt es diese schreitenden Männer in allen Variationen und Ausführungen. Und allesamt sind sie, keine voranschreitenden Söldner und Soldaten. Es fehlen ihnen schlicht die Muskeln dafür. Es fehlt ihnen auch."Weiteres: Bernd Graff freut sich in derüber dendes Hacker-Künstler, der Digital-Reproduktionen von berühmten Bildern erstellt, sie mit einem riesigen Aufdruck des Auktionspreises versieht und sie dann zu einem Bruchteil dessen verkauft: "Dieses Geschäft sei völlig undurchsichtig geworden, der Handel nicht nachvollziehbar, Steuerhinterziehung und Geldwäsche seien an der Tagesordnung, ebenso Insider-Deals, Marktmanipulation, Lobbyismus und Monopolismus." Ivona Jelčić streift für dendurch, die zu den Festspielen auf Bewährtes und Bekanntes setzten. Nicola Kuhn sieht imdas geplantein Berlin Gestalt annehmen.Besprochen werdenSchau "An Elixier of Immortality" im Schinkel Pavillon Berlin (die Georg Imdahl in derkomplexen Kitsch goutiert) und Bilder des Berliner Malersim Potsdamer Kunstsalon Chiericati Tsp ).