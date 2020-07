In der SZ wünscht sich die ehemalige Verlegerin von Hoffmann und Campe, Birgit Schmitz, dass deutsche Verlage mehr Bücher nicht weißer Autoren verlegen und überhaupt mehr gegen Rassismus tun: "Für Verlage war in der Vergangenheit die Entscheidung eine schwarze britische Autorin zu verlegen, damit verbunden, die Absatzzahlen niedriger als im Vergleich zu einer weißen Autorin einzuschätzen, das bedeutete ein höheres finanzielles Risiko, was man wiederum zu mindern versucht, indem letztlich die schwarze Autorin einen niedrigeren Vorschuss erhält und weniger Aufwand an Pressearbeit und Werbung betrieben wird." Wirklich? Zadie Smith, Salman Rushdie, Naipaul, Monica Ali - alle finanzielle Flops in Deutschland? Schmitz, die Robin DiAngelos "White Fragility" (unser Resümee) herausbringt, weicht in ihrem Text auch der Frage aus, warum ausgerechnet weiße AutorInnen wie DiAngelo mit dem Thema Rassismus Kasse machen.



Janika Gelinek vom Literaturhaus Berlin zieht nach den letzten Coronamonaten Bilanz: Die Wochen in Digitalien waren durchaus erfolgreich, berichtet sie in der Literarischen Welt. "Wir hatten Publikum, unsichtbar zwar, aber messbar anwesend: in den Klickzahlen unter der Youtube-Premiere, im Facebook-Stream, manchmal 14, manchmal 70, der vierstündigen Revue von und über Alexander Kluge folgten live über 100 Menschen, bis heute wurde der Abend knapp 3000-mal angeklickt." Wenig für Youtube, "aber für unseren Saal jenseits der Möglichkeiten." Ein echter Leseabend vor Ort mit Menschen um einen herum ist zwar immer noch und weiterhin ihr liebstes Modell. Aber "wenn ich die Wahl habe, kann ich mich am selben Abend im Bademantel halbwach auf dem Sofa durch die virtuelle literarische Welt staunen. ... Hand aufs Herz: Das ist schön." Hier der Abend mit Alexander Kluge, auf dass die Zahlen nochmal steigen mögen:







Am Dienstag wird der Büchnerpreis verliehen, Dirk Knipphals nimmt aus diesem Anlass in der taz die Geschichte des Preises mal genauer unter die Lupe, identiiziert Strömungen, Cluster, Brüche wie um 1968, die im Nachhinein so bruchhaft gar nicht erschienen: Seit 2000 aber verfestige sich "der Eindruck der Suche", wenn auch "zögerlich, nachholend und nicht wie in den Sechzigern voranschreitend, als er den gesellschaftlichen Entwicklungen voraus war. ... Wenn der Büchnerpreis tatsächlich zeitgemäß bleiben soll, geht es eher darum, Autorenmodelle hervorzuheben und sichtbar zu machen, die in unsere diverser, auch selbstbewusster gewordene und literarisch nicht mehr so autoritätshörige Zeit passen."



Weitere Artikel: In einem wütenden Standard-Essay rechnet die seit vielen Jahren in Deutschland lebende US-Autorin Nell Zink gründlich mit ihrer alten Heimat ab: Nein, zurückkehren werde sie nicht und "in Wirklichkeit sollte man die USA nicht einmal besuchen!" Für die taz liest Ralf Sotschek die neue Ausgabe der Literaturzeitschrift Feuerstuhl, die sich diesmal mit James Joyce befasst.



Besprochen werden unter anderem der vierte Band aus Armen Avanessians und Anke Hennigs "Spekulative Poetik"-Reihe (taz), Lana Lux' "Jägerin und Sammlerin" (taz), Mary Gaitskills Kurzgeschichtenband "Bad Behavior" (Dlf Kutlur), Maryse Condés "Das ungeschminkte Leben" (Literarische Welt) und Alexander Pechmanns Künstlernovelle "Die zehnte Muse" (FAZ).