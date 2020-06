Verbürgte Tatsachen: Spike Lees "Da 5 Bloods" (Netflix)

Schwarze Amerikaner fanden sich gemessen am Anteil ihrer Bevölkerung übermäßig stark in den Reihen derwieder. Jetzt hatmit "Da 5 Bloods" einen-Film über eine Gruppe schwarzer Veteranen gedreht, die nach Vietnam zurückkehrt (mehr dazu bereits hier ). Ursprünglich als Film über weiße Soldaten geplant, hat Lee das Projekt "um die afroamerikanische und die vietnamesische" Perspektive erweitert, schreibt Till Kadritzke im: "Im konfliktreichen Verhältnis zwischen den beiden unterdrückten Gruppen baut sich eine ähnlichauf wie in Lees Brooklyn-Klassiker 'Do the Right Thing'." Wer sich in Sachen Rassismus und schwarzer US-Geschichte noch immer dumm stellt, dem könnte "ein Film, der sie spüren lässt, was sie nicht hören und lesen wollen, ebenso helfen, wie es die Kämpfenden ermutigen kann", sagt Dietmar Dath in der. Und das hier "ist so ein Film - mit schwenkstabilen emotionalen Blickrichtungswechseln, verbürgten Tatsachen,, rhythmischem Raffinement, allseitiger Freiheit zu Fahrt und Zoom durch gesellschaftliche Gewaltlandschaften und".Nachdem ein amerikanischer Streamingdienst "Vom Winde verweht" kurzzeitig offline genommen hat, um ihm historisch einordnendes Begleitmaterial zur Seite zu stellen, haben auch andere Anbieter vereinzelt Filme und TV-Episoden vom Netz genommen. "Filmhistorisch hat ohnehin weniges für das - liberale - weiße Publikum einen so hohen Feelgood-Faktor wie Filme über", kommentiert dazu Sonja Zekri in der. "Während von New York bis Los Angeles die Vorstädte brennen, streamt das weiße Amerika das Sechzigerjahre-Südstaaten-Drama 'The Help' aus dem Jahr 2011: Sympathische junge Weiße sind voller Verständnis für die Nöte der Schwarzen."In Britannien hat die BBC inzwischen die beliebte Serie "Little Britain" aus dem Programm genommen. Auch "The Germans", eine berühmte Episode vonSitcom "Fawlty Towers", wurde aus dem Programm genommen, berichtet der, weil dasdarin auftaucht. Cleese versteht die Welt nicht mehr: "Cleese schlug heute gegen die BBC zurück, weil sie versuche, 'ein paar Leute zu beruhigen, wenn sie sich aufregen', anstatt, 'wie sie es vor 30 oder 40 Jahren getan hätte'. Er bezog auch Stellung in der hitzigen Debatte über das, die mit dem Sklavenhandel in Verbindung stehen, nachdem Edward Colston am Wochenende in Bristol von Demonstranten niedergerissen worden war. Er postete auf Twitter: 'Ich bin sehr verwirrt über das Umstürzen von Statuen..., deren Zivilisation im Westen seit langem bewundert wird, glaubten, dass in der Antike eine kultivierte Gesellschaft nur möglich war, wenn sie auf Sklaverei basierte. Sollten wir also die Statuen vonloswerden?'" (Die Episode soll jetzt wieder ausgestrahlt werden, allerdings mit "to the front of programmes to highlight potentially offensive content and language", so derDon't mention the war!Um ähnliche Fragen geht es auch in dem-Gespräch, das Jenni Zylka mit dem deutschen Filmemacher geführt hat.als bloß abgehakte Pflichterfüllung findet er falsch: Zwar findet er solche Bemühungen "prinzipiell gut. Aber es muss auch Sinn machen, denn wenn nur wegen der Diversitätoder Figuren geschaffen werden, geht das meist nach hinten los. Das klingt vielleicht kontraproduktiv, aber ich bin ja auch Zuschauer, und denke dann: Aha, das ist also deroder die- und das soll ja nicht sein! ... Das lässt sich vermeiden, wenn die Figuren eine Tiefe haben, wenn siesind, nicht nur Bauernfiguren in einem Schachspiel."Weitere Artikel: Daniel Kothenschulte berichtet in dervon seinen Entdeckungen beim in diesem Jahr online stattfindenden- insbesondere Ryutaro Ninomiyas "Minori, on the Brink" , der ihn an die Filme von Hong Sang-soo erinnert, legt er uns ans Herz. In seinem Blog begibt sich Lukas Gedziorowski auf die Suche nach der "". Besprochen wirdgleichnamige Verfilmung von Roman "Nationalstraße" ( SZ ).