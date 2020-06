Die Geschichte der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung zeigt, dasszu Erfolg führt, Gewalt zum Gegenteil - die Ausschreitungen nach dem Mord an Martin Luther King führten 1968 zum Wahlsieg Richard Nixons, erklärt der Politologeim Gespräch mit Jörg Lau von der. Auch jetzt sollten gewaltfreie Bewegungen die Protestelassen, warnt er: "Da sind auch vieledabei, Anarchisten oder Antifa-Anhänger. Die sind auch gegen die Polizeigewalt, aber sie haben keine vergleichbaren Diskriminierungserfahrungen, und sie fühlen sich der Tradition des gewaltlosen Widerstands nicht verpflichtet. Es kommt zwischen den Gruppen zu: Schwarze Aktivisten haben an verschiedenen Orten versucht, weiße Teilnehmer am Vandalismus zu hindern. Denn sie müssen befürchten, dass deren Taten am Ende ihnen zugeschrieben werden, wie es dem Klischee des gewaltbereiten schwarzen jungen Mannes entspricht."Ebenfalls in derporträtiert Kerstin Kohlenberg den Aktivisten (und Ehemann von Mariah Carey), der nicht mehr an Gewaltlosigkeit glauben will.Der Rassismus der amerikanischen Polizisten ist das, sagt im-Interview mit Jonathan Fischer der Filmemacher und ehemalige-Aktivist. Er setzt auf einen neuen "Graswurzel-Aktivismus": "Präsident Trump hat viele seiner Anhänger vor allem aus der ärmeren weißen Unterschicht zu dem Glauben angestiftet, dass ihre braunen, schwarzen, asiatischen oder spanischsprechenden Mitmenschen Schuld an ihren Problemen haben. Nichts fürchten die Herrschenden mehr als einehinweg. Das bewerkstelligte etwa der (von der Polizei im Schlaf ermordete) Black-Panther-Anführer Fred Hampton Ende der Sechziger in Chicago: Er brachte in seinerarme Schwarze, Latinos und Weiße dazu, zu erkennen, dass sie alle unter denselben Mechanismen des Kapitalismus leiden und sie nur gemeinsam überwinden könnten."Diehätte dieunter jedem anderen Präsidenten weniger hart getroffen, sagt der kanadisch-amerikanische Publizist, Republikaner und Trump-Kritikerim-Interview mit Hannes Stein: "Das Land wäregewesen. In den vergangenen Jahrzehnten gab es Bemühungen, unabhängige amerikanische Beobachter nach China zu entsenden - es gab Dutzende Abgesandte im chinesischen Landwirtschaftsministerium, bei den chinesischen Gesundheitsbehörden, sodass wir uns nicht auf die offiziellen Angaben verlassen mussten. Außerdem gab es natürlich. Trump hat diese amerikanischen Beobachter. Danach haben die Chinesen die amerikanischen Journalisten rausgeschmissen, ohne dass wir groß protestiert hätten."Millionen Menschen auf der Welt droht, weil durch die Coronakrise viele Migranten kein Geld mehr in ihre Herkunftsländer überweisen können, prophezeit der Ökonomim Gespräch mit Vanessa Vu: "Es gibt etwa 270 Millionen internationale Migranten und 800 Millionen Binnenmigranten, das macht. Viele von ihnen unterstützen Verwandte in der Heimat, indem sie ihnen regelmäßig Geld schicken, sogenannte. Auf jeden Migranten kommen schätzungsweise zwei weitere, die von ihm abhängig sind. Wir haben es also mit zwei odervon siebeneinhalb Milliarden Menschen auf der Welt zu tun, die irgendwie überleben müssen, wenn ihre Verwandten im Ausland kein Geld mehr schicken können - oder weniger als sonst. Das kann weitreichende Folgen haben: In Ländern wie Tonga, Haiti und Südsudan machen Remittances mehr als einaus. In Ägypten kommt mehr Geld über Remittances rein als über den Suezkanal. In Indien betragen Remittances mehr als ausländische Direktinvestitionen. Und in Mexiko sind sie größer als die Einnahmen aus."Weiteres: Im erzählt Christoph von Marschall eine kurze Geschichte der Sklaverei und des Rassismus in den USA. In der denkt Claus Leggewie über die Parallelen zwischennach: "Ein paranoider Sadist, der die, Menschen willkürlich verhaften und foltern ließ und zur Prostitution zwang, und ein zynischer Narziss, der sich als Gott verehren ließ, seinen Gaul zum Konsul bestellte und Zeremonien nach dem Vorbildinszenierte."