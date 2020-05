Istzu gut um wahr zu sein?, fragt Ben Smith, der neue Medienkolumnist der, und spürt einigen Widersprüchen des Starreporters nach, der für die Konkurrenz beimarbeitet. Farrow sei, beeilt sich Smith in seiner langen Recherche gleich zu versichern, kein Relotius also, aber eine neue Art, der sich die Dinge manchmal allzu dramaturgisch passend zurechtlegt. Vor allem die Behauptungen überselbst, die er auch in seinem Buch vorbringt, halten für Smith einemnicht stand. Weder mag Smith recht glauben, dass Harvey Weinsteinunter Druck setzte, um die Geschichte zu verhindern, noch dassFarrows Recherchen torpedieren wollte. Und er schließt: "Wir leben in einerund gefährlicher Fake News - viele von Präsident Trump vorangetrieben, andere aber von seinen Feinden gehypt -, die gewöhnliche Amerikaner dazu verleitet haben, inbrünstig an wilde und unbegründete Theorien zu glauben und Beweise für das Gegenteil mit aller Härte zurückzuweisen. Derversucht, die begründbare Version der Wahrheit einzufangen, mit Klarheit undin das, was wir nicht wissen. Stattdessen erzählte uns Mr. Farrow, was wir über die Art und Weise, wie Macht funktioniert, glauben wollten, und jetzt, so scheint es, tun er und sein PR-Team nicht einmal mehr so, als wüssten sie, ob es wahr ist."