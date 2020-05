hat aufeinen dreieinhalbminütigen Kurzfilm über seine besonders von Corona gebeutelte Heimatstadt veröffentlicht . Eine wehmütige Hommage, schreibt Jörg Häntzschel in der: "Weil Spike Lee sich von Kodak extrahat geben lassen, mit Fünfzigerjahre-Farben und einem Schwarz-Weiß wie aus der Stummfilmzeit, wirkt nun das New York dieser Tage historisch fremd, ein bisschen wie das menschenleere Paris auf den Bildern von Eugène Atget vom Ende des 19. Jahrhunderts. ... New Yorks Herz schlägt noch, die Spitze des Empire State Building pulst in Rot. Doch das Blinken könnte auchsein."Andreas Busche berichtet imvom, das in diesem Jahr, wie zahlreiche weitere Festivals, rein virtuell stattfand - eine überfordernde Erfahrung wie jedes Festival, was aber schmerzlich "fehlt, ist der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, die, die die Programmplanung wieder über den Haufen werfen." Und anders als gedacht geht mit den Onlinefestivals aucheinher, kommentiert Hanns-Georg Rodek in deranlässlich des nun endgültig abgesagten Festivals in, das ursprünglich heute hätte beginnen sollen: ", findet die Filme… (genauer gesagt: findet sie nicht). Festivals haben vor allem die Aufgabe, Filmen die größtmögliche Aufmerksamkeit zu verschaffen, doch in den derzeitigen Online-Versionen." Aber ist es denn nicht gerade die Aufgabe von Filmjournalisten, eine solche Sichtbarkeit über den Diskurs herzustellen?jedenfalls hat eine beeindruckende Liste zusammengestellt. Und was passiert eigentlich mit den Filmen, die ab heute in Cannes hätten laufen sollen? David Steinitz in der weiß mehr: Einige davon werden wohl bei Herbstfestivals in einer"-zu sehen sein.Weitere Artikel: Für diehat Daniel Moersener ein großes Gespräch mitgeführt, der 1974 ingroßartigem Hamburgfilm "Supermarkt" ( unsere Kritik ) die Hauptrolle gespielt hatte und später in der Westberliner Szene unterwegs war. Thomas Abeltshauser spricht immit Produzentüber dessen fürgedrehte Serie "The Eddy" über einen Jazzclub in Paris. Für den befasst sich Lutz Herden mit den. In der plaudert Matej Snethlage mit dem Schauspieler. Für die Berliner Zeitung hat Daniel Schieferdecker ein großes Gespräch mit dem Schauspielergeführt. Daniel Gerhardt schreibt aufeinen Nachruf auf den KomikerBesprochen werdenaufveröffentlichter Coming-of-Age-Film "Nur die halbe Geschichte" ( SZ ) und "Becoming", der vonproduzierte-Dokumentarfilm über sie selbst, der laut NZZ-Kritiker Marc Neumann nicht zuletzt auch die Funktion hat, für Michelle und Barack Obamas Bücher zu werben.