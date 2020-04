spielt sich heute als Musterknabe der Corona-Bekämpfung auf. Dabei hat die übrige Welt das Virus demder chinesischen Behörden zu verdanken, die es bekanntlich zunächst vertuschten. Noch schlimmer wird dieser Umstand dadurch, dass die Gefahrbekannt war, schreibt Matthias Küntzel im. Im Jahr 2002/2003 wütete in Südostasien die. Seitdem wusste man, dass Corona-Viren gefährlich werden können. Das wichtigste chinesische Institut für die Erforschung von Coronaviren befindet sich in der. Schon "2013 bezeichneten chinesische Wissenschaftler in einem Aufsatz in der Zeitschriftdas Auftreten dieses Virus beim Menschen als 'eines derfür die Weltgesundheit'. Dieser Virentyp bleibe auch in Zukunft eine 'erstrangige Bedrohung'. Die meisten der zwanzig Autorinnen und Autoren dieses Aufsatzes kamen vom Institut für Virologie in Wuhan."fragen sich bereits, ob die Seuche der Startschuss für einenaus der weltlichen Sphäre sein könnte und sie nun der Wissenschaft das Primat überlassen werden - nachdem die Religiösen das Leben seit den Siebzigerjahren beherrscht haben", schreibt der ägyptische Schriftsteller in der. Zugleich berichtet er, weshalb die ägyptische Regierung dieauf den Zeitraum von sieben Uhr abends bis sechs Uhr morgenshat: "Nach den letzten Erhebungen der Ägyptischen Zentralagentur für öffentliche Mobilisierung und Statistik lebten 2017/18 etwa 33 Prozent der Menschen. Ein Drittel der ägyptischen Bevölkerung hat also pro Kopf weniger als vierundvierzig Euro im Monat zum Leben. Ein weiteres Drittel der Ägypter lebt an der Grenze zur Armut. Diese Menschen verfügen allesamt kaum über Ersparnisse, die ihnen erlauben, länger als eine Woche zu Hause zu bleiben."In Amerika trifft die Krise dieviel stärker als die weiße. Es handelt sich um ein schreibt Rieke Havertz inam Beispiel Chicagos: "In den ärmsten Vierteln der Stadt, in denen in großer Mehrheit Afroamerikaner und Hispanics leben, werden Zigaretten einzeln an den Straßenecken verkauft, weil sich die wenigsten eine ganze Schachtel leisten können. Die Armut und Arbeitslosigkeit ist hoch, die Gewalt auch, Supermärkte sind hier keine Superstores, sondern kleine Eckläden. Familien leben zusammen, das Leben spielt sich, sobald es jetzt wärmer wird, auf den Straßen und Veranden ab.ist hier nur schwer möglich. Ein Arztbesuch, wenn man hustet, noch viel weniger."