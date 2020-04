Robert Mapplethorpe, "Ken Moody", 1985. Courtesy of Galerie Thomas Schulte, Berlin, © Robert Mapplethorpe Foundation





In der Berliner Galerie Thomas Schulte kann man sich derzeit (nach Vereinbarung) die "XYZ Portfolios"ansehen. Bei erinnert Sebastian Frenzel daran, welchen Skandal Mapplethorpe in den späten 80ern mit seinenschwulen Inszenierungen auslöste. Und heute ist es kaum besser, meint Frenzel angesichts der Diskussionen etwa um Mapplethorpes "Black Male"-Serie: "Mapplethorpes Ansatz ist brutal in dem Sinn, dass Ästhetik darin in fast schon riefenstahlscher Manier stets Vorrang vor Moral und Ethik hat. ... Heute könnte Mapplethorpes einst von rechten Spießern bekämpftes Werk bei linken Aktivisten aufstoßen. Der Künstler Glenn Ligon setzte sich bereits Anfang der 90er in seinen 'Notes on the Margin of the Black Book' kritisch mit der Serie und ihrer Darstellung von Sexualität und Ethnizität auseinander. Noch vor ihm erhob der Kunsthistoriker Kobena Mercer den Vorwurf des 'racial fetishism': Mapplethorpe degradiere die Individuen vor seiner Kamera zum Lustobjekt, und er bediene dabei alle Stereotype des muskulösen, hypersexualisierten schwarzen Mannes."Weitere Artikel: Ebenfalls bei erinnert Jens Hinrichsen an den vor 190 Jahren geborenen Foto-Pionier, Leonie Wessel findet Ambivalenzen desin den Bildern von Malern um 1900, und Elke Buhr empfiehlt Künstlern, keine Angst davor zu haben, "dass die Kunst sich selbst entwertet durch diein der digitalen Sphäre, sind unberechtigt. Das digitale Dauerfeuer erzeugt weniger Abhängigkeit als Überdruss, esnach dem echten Erlebnis an, dem Werk in der analogen Sphäre." Stefan Trinks betrachtet für dieden, über dessen Schöpfer so wenig bekannt ist, dass er nur "Meister von Mondsee" genannt werden kann, und staunt über die "'judenfreundlichen' Szenen", zu denen das Mittelalter auch imstande war.