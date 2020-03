Trauer um Albert Uderzo. (Bild: obs/Egmont Ehapa Media GmbH/Thierry Monasse)

Ganz Gallien - ja,Gallien - hat die Fahnen auf Halbmast: Asterix-Zeichner ist im gesegneten Alter von 92 Jahren gestorben. In einem epischen Nachruf betont Marius Chapuis indie Ironie, dass der Vater des berühmtesten Galliers Italiener war, zumindest bis er und seine Eltern eingebürgert wurden: "Der Junge wuchs in Clichy-sous-Bois auf und träumte davon, Clown zu werden (vielleicht rührt daher seine Liebe zu). Aus jenen Jahren bewahrte sich Uderzo die Erinnerung, dass er immer nurwar, und ein großes Misstrauen gegenüber der Linken: 'Ich habe es nur zu gut kennengelernt, dieses negative Milieu der dreißiger Jahre, die Zeit des Front Populaire, als die Sozialisten und Kommunisten uns nichts ersparten, uns anderen, den italienischen Einwanderern." In stellt Frédéric Potet klar, dass dem Zeichner Obelix immer lieber war als Asterix: "Albert Uderzo besaß dieund auch diese Großzügigkeit, die kein Kalkül kannte."Meist stand er im Schatten des bereits 1977 verstorbenen Asterix-Autors- doch damit tut man Uderzo Unrecht, meint Christian Gasser in der: "Kaum ein Zeichner brachte so viel Schwung und Schmiss in die Panels. Seine Prügeleien sind beispielhaft für seine. Überdies spielte Uderzo einfallsreich mit typografischen Elementen wie Speedlines; und als ein Gestalter, der Lautmalerei auch sichtbar, ja hörbar machen konnte, blieb er lange unerreicht." Was wir über die Zeit kurz vor Jesu Geburt wissen, wissen wir aus Asterix-Comics, schreibt Jens Balzer auf, der um einen Zeichner von Comic-Gottes Gnaden trauert, dem das Karikaturenhafte ebenso lag wie die Präzision im Detail. Vor allem aber stehe Uderzo für den Aufbruch der Europäischen Gemeinschaft nach dem Krieg: "Welcher andere Zeichner hat es soverstanden, 'nationale Eigenheiten' in Karikaturen zu fassen und diese Karikaturen zugleich zu lebenden, atmenden, eigenständigen Figuren zu machen - man werfe noch einmal einen Blick auf die Briten, die Normannen, die Belgier und ja: auch auf die in Frakturschrift brüllenden Goten."Neben Knollennasen "beherrschte Uderzo auchder amerikanischen Comicstrips, wie man seiner Fliegerserie 'Michel Tanguy' ansehen kann - auch sie zusammen mit Goscinny erdacht", erinnert Andreas Platthaus in der. Weitere Nachrufe in Tagesspiegel Presse und SZ Dieser Tage sollte man lesen , so jedenfalls der Ratschlag, den uns der Schriftsteller in der gibt . Nicht nur "Robinson Crusoe" - ein Klassiker des Isolationsromans -, sondern auch "Die Pest zu London" sollte man griffbereit haben: "Es ist eine erschreckende Lektüre - erschreckend detailliert,und Statistiken, die gelegentlich überraschend nah bei den Nachrichten sind, die wir in diesen Tagen lesen und hören. Menschliches Verhalten wird genauso unbarmherzig beleuchtet wie das Wüten der Krankheit. ... Wenn Sie Defoes Journal lesen, können Sie zumindest einen Trost daraus ziehen: Was uns jetzt widerfährt, ist, was je geschah."Außerdem: Der dokumentiert ein 1990 geführtes Gespräch mit dem Schriftsteller darüber, warum er damals vom Westen in den Osten machte. Das wandert im Zuge der Coronakrise ins Netz, meldet der. Die liefert eine weitere Folge vonCorona-Fortsetzungsroman. Im dokumentiert Moritz von Uslar den Alltag im. In dergratuliert Hendrikje Schauer der Literaturwissenschaftlerin zum 70. Geburtstag.Besprochen werden unter anderem"Die langen Abende" ( Tagesspiegel ),"How To Do Nothing" ( Standard ),"Mission Pflaumenbaum" ( Freitag ),"Der Empfänger" ( Zeit ),Krimi "Family Business" ( FR ) und"Hippocampus" (FAZ).