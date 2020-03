Kirill Serebrennikows "Decamerone"-Inszenierung am DT. Foto: Arno Declair

Inszenierung vonPestgeschichten "Decamerone" am Deutschen Theater in Berlin - aus dem Moskauer Hausarrest und via Skype - wird von den meisten Kritikern erst heute besprochen. In der verfolgte Katrin Bettina Müller fasziniert, wie Serebrennikow diewandern ließ: "Von Liebe und Sex zu erzählen ist bei Serebrennikov wirklich Erzählkunst. Nicht die Bilder drängen ins Explizite, Pornografische, aber der ekstatische Rhythmus der Sprache findet sehr wohl seine Höhepunkte. Der Kampf um Jugendlichkeit, Fitness, Attraktivität bildet dabei einen Rahmen, alle Szenen sind in einem Trainingsraum verortet, das Alter wird bekämpft." In derstaunt Kerstin Holm, dass Serebrennikows Theatersprachesein kann, ganz wie Boccaccios Geschichten. In der kam Ulrich Seidler allein schon mit dem "" auf seine Kosten.Bei aller Sympathie für Serebrennikow, der seine Produktion so beharrlich der russischen Justiz abtrotzte, ist-Kritiker Peter Laudenbach gar nicht überzeugt : "oder kompliziertere Charakterstudien interessieren die Wirkungsregie Serebrennikovs nicht sonderlich, was durchaus zum grob gezeichneten Figurenarsenal aus Boccaccios Schwänken und Grotesken passt. Schade nur, dass die Szenen und Einfälle bei aller Liebe zu plakativer Deutlichkeit so unbarmherzig zäh und lange ausgewalzt werden."-Kritiker Rüdiger Schaper ist das alles zu beliebig : "Ist das dienach dem Tod, die geschlossenen Türen der Post-Sowjetunion? Kann sein. Serebrennikov fügt Albtraum an Träumerei, Glanznummer an Lachnummer, lange Monologe anund Techno-Musik. Er reiht melodramatische Auftritte - wie Georgette Dees Erzählung vom geilen Wolf und seinen willigen Opfern - an Sadomaso-Chats. Ist Social Media die wahre Seuche? Kann auch sein."Besprochen werden"I masnadieri" an der Bayerischen Staatsoper ( SZ ),' Oper "Romeo und Julia auf dem Dorfe" als Wiederaufnahme in Frankfurt ( FR ),"Götterdämmerung" in Kassel ( FR ) undChoreographie "Vessel" in Paris ().