Manche Briten träumen vom schreibt Dominic Johnson in einer großen-Reportage vor den britschen Wahlen: "Doch anders als in Frankreich stehen die großen Altparteien in Großbritannien in voller Blüte: Konservative und Labour genießen zusammengenommen die Unterstützung vonder Wähler, sie haben die Herausforderungen des Brexit und der Verfassungskrise der letzten Jahre verinnerlicht, indem sie sich selbsthaben. Der Status quo steht nicht zur Wahl."So ganz lässt sich die These vom intakten britischen Parteiensystem aber nicht aufrechterhalten, zumindest, wo Labour seine einstige Vormachtstellung verlieren wird, schreibt Jamie Maxwell in: "Den Umfragen zufolge ist Labour auf dem besten Weg,schottischen Sitze... am Donnerstag an die Scottish National Party (SNP) zu verlieren - was den virtuellen Zusammenbruch einer politischen Organisation markiert, von der einst gesagt wurde, dass man ihre schottischen Stimmzettel eher wiegen als zählen sollte.""Was istpassiert?", fragt unterdessen die ukrainische Journalistin Anastasia Rodion in der, aus Anlass einesmit Wladimir Putin, Wolodymyr Selenski, Angela Merkel und Macron: "Anfangs ließ er noch Vertreter russischer propagandistischer Fernsehsender aus seinen Pressekonferenzen entfernen. Jetzt redet er offen über die Notwendigkeit der Wiederherstellung dermit Russland, über den 'Glauben an Europa von Lissabon bis Wladiwostok' sowie den Hirntod der Nato. In der Ukraine begreifen die Menschen, dass diewie Schnee in der Sonne schmilzt."Dass derzeit die Waffen in der Ukraine schweigen, ist natürlich gut. Dennoch stimmt der Pariser Gipfel zum-Konflikt auch Maxim Kireev aufzeigt wenig optimistisch. Denn daswurde nicht angetastet: "Das Minsker Papier, unterzeichnet im Februar 2015, war für die damalige Führung der Ukraine eine Art Rettungsanker, um einezu verhindern. Es sieht für die abtrünnigen Gebiete im Osten nicht nur eineinnerhalb der Ukraine vor. Unter Punkt neun steht zudem, dass die Regierung in Kiew militärische Kontrolle über die abtrünnigen Gebiete samt der alten Grenze zu Russland erst dann erhalten würde, wenn dortstattgefunden haben. Das würde bedeuten, dass dieseabgehalten würden. ... Mit der Umsetzung des Minsker Abkommens kann Russland die abtrünnigen Teile der Ostukraine als eine Artfest im ukrainischen Fleisch verankern."