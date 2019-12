Neben den historischen und literarischen Detail-Debatten der letzten Wochen blieben die politischen und moralischen Folgen der Auszeichnungmit dem Literaturnobelpreis unterbeleuchtet, meint Paul Lendvai in der. Während nationalistische Serben nach der Nachricht jubelten, reagiertenbestürzt. "Mit seinen zahlreichen Aussagen für das Milošević-Regime und dessen ultranationalistischen Nachfolger, die er immer wieder auf niederträchtige Weise mit dem 'serbischen Volk' gleichsetzte, hat Handke vor allem der Demokratie in Serbien und der Öffnung des Landes in Richtung des demokratischen Europas einenerwiesen. ... Zur unverhohlenen Freude der rechtsradikalen serbischen Nationalisten sanktioniert der Nobelpreis den, den Peter Handke in der Verarbeitung der Geschichte angerichtet hat."Die Schriftstellerin wirft in dereinen großen Blick auf das Werk von, die heute ebenfalls den Nobelpreis erhält. Auf Tokarczuk in nuce stößt sie in dem frühen Werk "Ur und andere Zeiten" , das von dem Ort Ur handelt, der räumlich und zeitlich tiefer, miteinander verbundener Legenden erzählt wird. Das Städtchen kann man nur in der Anstrengung verlassen, wenn man "unsichtbare Grenze von Lebens- und Denkgewohnheiten überschreitet. Hier wird Tokarczuks Credo sichtbar: Die Wahrheit entdeckt man in und durch die Bewegung, auch wenn sie sich nicht beschreiben und begreifen lässt. Derist für die Nobelpreisträgerin von größter Wichtigkeit. 'Ganze Epochen haben ihre Wahrheiten, die nach einer gewissen Zeit inzerfallen. Auch Individuen haben ihre Wahrheiten; manche von ihnen bleiben das ganze Leben lang aktuell, andere werden immer wieder modifiziert', schreibt sie in dem bislang nicht auf Deutsch erschienen Essayband 'Moment niedźwiedzia'."In Schweden ist derweil das Enthüllungsbuch "Klubben" erschienen, in dem die Journalistin, deren Recherchen die2018 in die tiefe Krise gestürzt haben, die Hintergründe ihrer Recherchen undoffenlegt: Matthias Hannemann von derhält damit eine Milieustudie in Händen, "die das Nachdenken überzwei Jahre nach 'MeToo' wieder anfachen will. Sie liest sich wie das Drehbuch für einen Thriller."Weiteres: In der meditiert der Schriftsteller über das, wo Bücher "zu, Teil eines unübersichtlichen Reihengrabs" werden. In Berlin diskutierten Literaten über berichtet Ulrike Baureithel im. Außerdem wurde in Berlin übergesprochen, berichtet Willi Jasper. Marion Löhndorf meldet in der, dass Liebesbriefe von James-Bond-Erfinder versteigert werden.Besprochen werden"Die Jakobsbücher" ( FR ),"Alles okay" ( Tagesspiegel ) und"Vivaldi und seine Töchter" ().