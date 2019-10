Demonstrationen setzten am Wochenende nach demgestern ein zivilgesellschaftliches Zeichen gegen Antisemitismus. Bei der Politik tut sich dagegen fast nichts, als nehme man das doch alles beobachtet Klaus Hillenbrand in der: "Kein Wort dazu, dass die Jüdische Gemeinde um Schutz gebeten und ihn nicht erhalten hatte. Stattdessen wird die. Bei anderen Gelegenheiten wird schnell nach 'personellen Konsequenzen' gerufen. Für Halle hat niemand auch nur einen Rücktritt ins Gespräch gebracht."In derauf den Essay seines Chefszu Halle (unsere Resümees hier und hier ), der große Empörung auslöste, weil er den Antisemitismus nicht nur rechts verortet. Da gibt ihm Yücel recht - nur sieht er die Ursache für deutsche Missstimmungen bei weitem nicht, wie Döpfner, in der. "Eigentlich unnötig zu erwähnen: Wir sind in Deutschland; der Antisemitismus wurde nicht erst 2015 oder 1955, mit den ersten Gastarbeiterabkommen, importiert. Er ist, ob in Form des traditionellen Judenhasses oder verbrämt als 'Antizionismus',, oben und unten, rechts und links, offen oder verdruckst. Und er ist keine Reaktion auf eine verfehlte Einwanderungspolitik, mangelnden Wohnraum oder Langeweile."Kein Staat war je nur ein "". Es kommt immer ein wenig auf die Umstände an, schreibt der Rechtshistorikerim: "Die DDR war im Sinne der berühmten Formel des Politikwissenschaftlers Ernst Fraenkel ein 'Doppelstaat'. Sie verhielt sich legalistisch, war also '', konnte sich aber auch in eineund einen Repressionsapparat übelster Art verwandeln. Dieses doppelte Gesicht prägt die Erinnerungen bis heute."Diefragt in einem Dossier vor der Buchmesse einige Schriftsteller - zum Glück auch internationale - wasdreißig Jahre nach dem Mauerfall geworden sei.schreibt über sein Leben als, wohin er direkt nach der Wende zog, und über eine charakteristische Ermüdung: "Heute merke ich, ich bin weniger der Gewissheiten des Westens müde, als dass mich nach dreiundzwanzig Jahren in Dresdenmüde werden lassen, die meine Freunde hier schon zu DDR-Zeiten zur Verzweiflung getrieben haben: Achte darauf, nicht als Erster den Mund aufzumachen. Hebe dich nicht aus der Menge heraus, indem du mit neuen Ideen kommst.. Warte ab, wohin die Herde sich wendet." In dem Dossier schreibt auchüber seinen Umgang mit Deutschland.