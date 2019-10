Barbara Oertel kommentiert in derdas triumphale Abschneiden der PiS-Partei in denam Sonntag, die vor allem durch ihrer großzügige Sozialpolitik "geliefert" habe: "Man muss auch zur Kenntnis nehmen, dass es für die Mehrheit der Pol*innen offensichtlich eine untergeordnete Rolle spielt, ob die Regierungspartei versuchtoder Hand an die Grundfesten der Gewaltenteilung legt. Mit der Stärke der PiS korreliert die. Die liberalkonservative Bürgerkoalition KO hat ihre Auszeit in der Opposition nicht dazu genutzt, um sich neu aufzustellen."Die Polen haben sich meint ein enttäuschter Florian Hassel in der. Dass Kaczyński die Demokratie und den Rechtsstaat schleift, wissen sie, aber es ist ihnen egal, so Hassel: "Als die PiS-Regierung nach knapp eineinhalb Jahren im Amt die Unabhängigkeit des Verfassungsgerichtes kassiert und etliche weitere Rechtsbrüche begangen hatte, gaben im Jahr 2017 bei einer Ipsos-Umfrage 46 Prozent der befragten Polen an, ihnen sei. Auch im Vergleich mit anderen früheren Staaten des Ostblocks haben sich viele Polen nicht mit Ruhm bekleckert. Dieetwa demonstrierten seit Jahren im ganzen Land immer wieder gegen die Umtriebe ihrer postkommunistischen Skandalregierung. Im Mai straften sie diese bei der Europawahl ab und halbierten die Regierungspartei von 45 auf 22,5 Prozent der Stimmen. Vergleichbares nachhaltiges Engagement."Während die Polen ihre Demokratie sehenden Auges den Bach runtergehen lassen, kämpfen nicht nur Rumänen, sondern auchum die ihre. Zumindest in Armenien, wo inzwischen dieregiert, zeigt Europa wenig Interesse an diesem Kampf, ärgert sich in derMarko Martin. Dass sie sich als kleines Land außenpolitisch an Russland und dem Iran orientieren, findet Martin verständlich: "Der landesweit bekannte Politikanalyst, der auch Paschinjan berät, kann deshalb durchaus polemisch werden, wenn er harsch eine '' kritisiert: 'Welch Arroganz, uns als 'prorussisch' oder gar 'proiranisch' zu beäugen. Wir sind gegenüber diesen Nachbarn, die uns verlässlich die Rohstoffe liefern, auf die wir angewiesen sind, weder pro noch contra, sondern vertreten einfach.'"Der oberste Gerichtshof Spaniens hat in dem international beachteten Prozess gegen dieinsgesamt ein gutes Urteil gefällt, findet Paul Ingendaay in der: "Das Gericht folgte nicht denen, die drakonische Strafen gefordert hatten. So vermied es zweierlei: aus der Verfassungund die Angeklagtenzu machen. Nach katalanischem Strafvollzugsrecht könnte es sogar sein, dass selbst die mit der Höchststrafe von zwölf und dreizehn Jahren Haft belegten Angeklagten schon binnen kurzem in denkommen, also nur noch die Nächte zwischen Montag und Donnerstag hinter Gittern verbringen müssen."Noch ein Text aus dem großen-Dossier mit Schriftstellern, die über Deutschlandnachdenken.erinnert sich, jetzt online , im Gespräch mit Cord Riechelmann an die Demonstrationen in Ost-Berlin - und daran, dass manzusehen konnte. "Das war auch eine Erfahrung: zu sehen, wie das Regime seine Leute zurechtgedrillt hatte. Zivilisten von der Stasi, Bereitschaftspolizei, Volkspolizei, irgendwo tauchten Betriebskampfgruppen von älteren Semestern auf. Aber man merkte, dassnur unklare Befehle hatten. Dass der Kontakt zu den Vorgesetzten oft fehlte. Man hörte mit, was da über Funk gesprochen wurde, und bemerkte die Konfusion. Das sorgte schon mal für. Wir wussten zwar nie, ob das nicht auch eskalieren würde. Ob Mielke oder wer immer einen Schießbefehl gibt. Aber ab dem zweiten Tag spürten wir, das kann hier jetzt tagelang dauern."