Die Debatte um Peter Handkes Literaturnobelpreis hält an (unser erstes Resümee). Stein des Anstoßes bleibt Handkes Engagement für Milosevic. Der serbokroatische Schriftsteller Bora Ćosić vergleicht Handke in der NZZ mit Knut Hamsun, der 1920 den Literaturnobelpreis erhielt, später dann aber offen mit den Nazis sympathisierte. Wie Hamsun habe sich Handke eines "Verbrechen des Denkens" schuldig gemacht - aber Ćosić bleibt ironisch: "Ein halbes Jahrhundert nach Hamsun stand er auf der Seite eines verbrecherischen Staates, vergötterte seinen Führer, eignete sich dessen Ideen an. Er nahm nicht an kriminellen Handlungen teil, schoss nicht aus Kanonen auf Sarajevo, prahlte nicht mit dem abgeschnittenen Ohr eines Kroaten. Er zog angesichts dieser Ereignisse lediglich den Kopf ein, weil er sie für gerecht hielt. Er verneigte sich auch am Grab des verstorbenen Tyrannen wie ein wahrhaft Gläubiger. Wobei er der größte lebende Dichter seines kleinen Landes blieb."



Für Jagoda Marinić ist diese Auszeichnung "ein Schlag ins Gesicht, nicht nur für die Betroffenen der Massaker in Bosnien", schreibt die Schriftstellerin in der taz. "Es ist ein Schlag ins Gesicht all jener, die an Menschenrechte und Fakten glauben. Es geht beim Nobelpreis nicht nur darum, ob Handke Prosa schreiben kann, die preiswürdig ist. Es geht darum, ob sein Werk als Ganzes den Nobelpreis verdient" und "mit dem Jugoslawienkrieg trat auch in seine Texte die Geschichtsleugnung und Unbelehrbarkeit, für die er als Person umstritten ist."



Ed Vulliamy hatte in den neunziger Jahren vom Balkan berichtet. Im Guardian zeigt er sich fassungslos: "Mit seinem Buch 'Eine winterliche Reise zu den Flüssen Donau, Save, Morawa und Drina' und seiner Rede bei Miloševićs Beerdigung brachte Handke nicht nur seine Meinung zum Ausdruck, sondern er unternahm hohe Anstrengungen, einem Massenmörder und in diesem Kontext Lügen Glaubwürdigkeit zu verleihen. Er bot an, für Milošević in Den Haag auszusagen. Wäre es so weit gekommen, hätten wir uns wohl getroffen - auf gegnerischen Seiten."



Das Feuilleton der FAZ drückt sich vornehm vor der Debatte. Einen Kommentar zum Thema findet man auf der Meinungsseite der gestrigen FAS: Diese Auszeichnung ist ein Fehler und die Abwiegelungen in deutscher Politik und im Feuilleton sind "schlicht", meint Michael Martens. "Für die Opfer jener Politik, die Handke poetisiert hat, birgt die Stockholmer Entscheidung eine andere Botschaft. Für Hinterbliebene des Massakers von Srebrenica zum Beispiel, bei dem 1995 etwa 7.000 Muslime ermordet wurden." Die SZ meldet unterdessen, dass die schwedische Literaturwissenschaftlerin und frühere Akademiepräsidenten Sara Danius gestorben ist.



Peter Maas spannt in The Intercept einen Bogen des serbischen Nationalismus zur heutigen gespenstischen Wiederkehr des Nationalismus: "Stockholm mag weit weg liegen von Bosnien, aber nicht so weit von Norwegen, wo der Terrorist Anders Breivik 2011 77 Menschen umbrachte, viele davon Kinder in einem Ferienlager. Breivik war vom Balkan besessen und pries die serbischen Nationalisten, Miloševics Marionetten. Die Serben, die durch Bosnien wüteten, zu verteidigen, ist in unserer heutigen Kultur kein harmloser Akt der Ignoranz, mit dem zu hantieren ein Preise vergebendes Kommittee keine Verantwortung hätte. Solche völkermord-freundlichen Meinungen nähren eine Welle der Gewalt, die uns konkret betrifft."



Der Standard, der sich kurz nach der Bekanntgabe besonders mit relativierenden Positionen hervorgetan hat, lässt nun Adelheid Wölfl kritische Stimmen zu dieser Auszeichnung sammeln. Außerdem twittert der Schriftsteller Saša Stanišić weiterhin fast ausschließlich zum Thema.



Heute wird zudem der Deutsche Buchpreis verliehen. Ein vor kurzem in der Presse veröffentlichter Bericht der Jurorin und Petra Hartlieb, die sich vor allem über mangelnde Verkaufbarkeit mancher nominierter Titel beschwert hatte (unser Resümee), "ist dem Renommee des Deutschen Buchpreises (...) nicht förderlich", kommentiert Gerrit Bartels im Tagesspiegel. Dass der Preis sich bis dahin von dem Eindruck, es handle sich um eine verkaufsförderliche Werbemaßnahme des Börsenvereins, emanzipiert hatte, lag vor allem an den "weitgehend klugen Entscheidungen" bisheriger Jurys, meint Carsten Otte in der taz. "Die Frage ist nur, ob die Aufmerksamkeit schwindet, wenn der Preis irgendwann so wahrgenommen wird, wie die Buchhändlerin Hartlieb es sich wünscht: 'Der Roman, der hier gekürt werden wird und danach hoffentlich in großen Mengen über den Ladentisch geht, soll für viele Leute lesbar sein und sie vielleicht sogar dazu animieren, öfter zum Buch zu greifen.' Das ist natürlich Unsinn, weil nicht einmal der Börsenverein von seiner Jury verlangt, die Titel müssten leicht zu lesen und gut verkäuflich sein. Dennoch distanziert sich der Preisstifter auch auf Nachfrage keineswegs von solchen Äußerungen." Die Welt hat ihr Gespräch mit den Debüt-Autorinnen und -Autoren aus der Shortlist des Buchpreises online gestellt.



Schwenk nach Norwegen, dem diesjähigen Gastland der Frankfurter Buchmesse. Die FAZ hat Matthias Hannemanns Gespräch mit dem norwegischen Literaturkritiker Bernhard Ellefsen online nachgereicht. Den Begriff "Wirklichkeitsliteratur", mit dem die Bücher seines Landes derzeit oft beschrieben werden, mag er nicht sonderlich - auch wenn er einräumt, dass der autobiografische Roman derzeit einen "literarischen Raum" darstellt, "zu dem die Türen weit offen stehen." Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit wird die Frankfurter Buchmesse besuchen, schreibt Aldo Keel in der NZZ. Mit der Literatur Norwegens befasst sich Peter Urban-Halle im Feature für Dlf Kultur. Außerdem bringt der Sender eine Lange Nacht, in der sechs Autorinnen und Autoren aus Norwegen ihre Bücher vorstellen.



Weiteres: Für den Standard hat Bert Rebhandl ein großes Gespräch mit dem rumänischen Schriftsteller Mircea Cartarescu geführt. Alex Rühle denkt in der SZ über Nature Writing nach - passend dazu hat sich Catrin Lorch mit dem Schriftsteller Robert Macfarlane unterhalten. In seiner "Lahme Literaten"-Kolumne in der Jungle World nimmt sich Magnus Klaue diesmal den schreibenden Rechtsanwalt Ferdinand von Schirach vor. Nachrufe auf Sara Danius, die von 2015 bis 2017 als Ständige Sekretärin der Schwedischen Akademie vorstand, schreiben Matthias Hannemann (FAZ) und Thomas Steinfeld (SZ).



