Schwerpunkt Attentat von Halle

==================

Auch heute finden sich viele Analysen zum Attentat auf diein den Medien. "Um es klar zu sagen: Es reicht", schreibt Philipp Peyman Engel, Redakteur bei derin: "Mit den 'Nie wieder!'-Sonntagsreden muss endlich Schluss sein. Wir Juden können diese Phrasen von 'Betroffenheit', 'Null Toleranz gegen den Hass' und 'Angriff auf die Zivilgesellschaft' nicht mehr hören. Sie klingen wie. Sicherheitsbehörden und Politik sollen endlich ihren Job machen und die jüdische Gemeinschaft vor Antisemiten schützen - sei es von rechts, links oder aus dem islamistischen Spektrum."In der schreibt Dmitrij Kapitelman überdurch deutsche Politiker: Leugnen. leugnen, Schock. Leugnen, Leugnen, Blut. Wen soll diese redundante Rhetorik noch aufrütteln. Wen erschüttern?" Ebenfalls für die begibt sich ein ganzes Reporterteam ins trübe Dörfchen, dem es aber auch keine Geheimnisse über Stephan Balliet entlockt: "Warum wissen so wenige etwas über Stephan B.? Hört man sich um, dann wissen hier so einige Menschen. Benndorf ist nicht das einzige ostdeutsche Dorf, in dem mit dem Zusammenbruch eines großen Kombinats oder einer LPG auch dieverloren ging. Die Benndorfer haben hier Kupferschiefer aus der Erde geholt, seit 1990 ist alles zu."Dieist so alt wie die Bundesrepublik selbst, schreibt der Medienwissenschaflterbei: "Wenige Wochen, bevor Schäuble damals zur WM das so gern gehörte Märchen vom rundum friedlichen Land erzählte, ermordete der '' (NSU), wie wir heute wissen, zwei Menschen. Im April 2006 erschossen die Terroristen Mehmet Kubaşık in Dortmund und Halit Yozgat in Kassel. Dass Neonazis dahintersteckten, erschien den Behörden. " (Nur um's noch ein wenig komplexer zu machen: Diehaben es in ihrer so vornehmen Wächterfunktion damals auch nicht kapiert, die Brenner-Stiftung hat hierzu vor Jahren ein allzu wenig diskutiertes Papier herausgebracht.)Veronika Kracher analysiert imdas für diese und andere Tatenaus rechtsextremem Hass, der Ideologie des "großen Austauschs", der "" und Selbstinszenierung des Täters als "Loser": "Auch bei anderen rechten Anschlägen, zeigte sich bei Tätern häufig das Bild eines, der sich von jedem, der ihm nicht gleicht - also nicht gleicher ethnischer Abstammung, nicht männlich, nicht heterosexuell ist - bedroht fühlt. Und dieser Bedrohung versucht, durch Gewalt und Terror Herr zu werden. Durch den Anschlag wäre der Attentäter wohl im eigenen Verständnis kein 'Loser' mehr gewesen, sondern in der rechten Szene zu einem Helden stilisiert worden."In der zeichnet Gustav Seibt nach, welcheund Verbindungen der Antisemitismus durchlebt - mal verbindet er sich mit Nationalismus, Antikapitalismus oder Rassismus, mal kommt er als Israelkritik daher oder er trägt das Gewand eines popkulturellen Antisemitismus wie in einem Video des Rappers Kollegah. "Das jüngste antisemitische Ideengebräu verbindetmit der Verschwörungstheorie vom 'großen Austausch' der angestammten Bevölkerungen durch Masseneinwanderung: Diesem solle durch eine Absenkung der Geburtenraten Vorschub geleistet werden. In diesem Gebräu sind Judenhass, Islamhass, Frauen- und Schwulenhass im Zeichen einerverschmolzen. Der Hintergrund ist geradezu klassisch faschistisch, weil er ethnische Kollektive gegen die Möglichkeiten des Individuums ausspielt. Die Szenerie ist erschreckend. Sie zeigt, dass es den Antisemitismus der jeweils anderen Seite nicht gibt. Alle seine Formen bleiben."Ebenfalls in derfragt sich der Historiker, objetzt den Koffer packen sollten. Gewiss, Anschläge auf Juden gab es schon früher, aber jetzt habe sich etwas grundlegend verändert: "Das Deutschland von 2019 ist ein Land, in dem eine Partei, deren Fraktionsvorsitzender den Holocaust verharmlost, bei Landtagswahlenerreichen kann. Das Deutschland von 2019 ist ein Land, in dem die Juden nicht wissen, ob sie gerade zur Zielscheibe vonoderwerden. Und das Deutschland von 2019 ist ein Land, in dem man besserauf dem Kopf noch einen Davidstern um den Hals tragen sollte, will man sich nicht körperlichen Angriffen aussetzen."Bei Twitter ist unterdessen die Empörung über einen Artikelüber das Attentat (unser Resümee ) größer als die über die Tat selbst: "Springer-Chef schreibt der", behauptet Stefan Niggemeier in seinen. Aber beide Texte dieser wichtigen Debatte sind hinter Paywalls versteckt.Allerjüngste Entwicklungen suggerieren, dassund die EU doch noch eine Formulierungfinden. Aber selbst, wenn es etwas glimpflicher ausgeht als gefürchtet, sollte man den überdeutlichen Fakt nicht vergessen, dass " der Brexit das kollosalste Versagen der Staatskunst in unserer Geschcihte darstellt", schreibt Tom Peck im: " Falls wir die EU zum 31. Oktober verlassen, werden wir das unter Bedingungen tun, die um Größenordnungen schädlicher sind, als irgendwer je versprochen hat. 'Ich bin ein Fan des Binnenmarkts, ich würde dafür stimmen, im Binnenmarkt zu bleiben' hatte Johnson for dem Referendum gesagt. Aber wir bleiben nicht im Binnenmarkt. Wir ziehen Barrieren zumder Welt hoch, der nebenbei den immensen Vorteil hat, unsere geografischer Nachbar zu sein."