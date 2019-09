sprach in einem Urteil des Supreme Court von wunderbarer Klarheit, dasProrogation für "null und nichtig" erklärte, die Geltung demokratischer Prinzipien aus und versöhnt Redakteur Dominic Johnson (nicht verwandt) ein wenig mit seinem Herkunftsland: "Es ist derzeit in Mode, überzu schimpfen, die angeblich nur ihre Privilegien wahren wollen. An Lady Hale und an ihren Kollegen sieht man, was das Land an seinen Eliten hat. Ihr Auftritt ist dabei, das Gegenteil von Allüren und Potenzgehabe. Ihr beim Einzug ins Oberhaus gewähltes Wappen, ein, passt dazu."Ian Dunt lässt sich das Urteil in seinem Blog nochmal auf der Zunge zergehen : "Und dann kam der. 'Aus all dem folgt, dass das Parlament sich nicht in Prorogation befindet.' Eine Stunde später bestätigte Sprecher John Bercow, dass die Abgeordneten am Mittwoch um 11.30 Uhr zusammentreten würden. Es war völlig angemessen, dass Hale so ruhig und wohlwollend war, als sie das Urteil verlas. So soll die britische Verfassung funktionieren - auf der, hohen Standards und der Achtung der Rechtsstaatlichkeit. Genau diese Eigenschaft ermöglicht es, sie, dank ihrer Reife und ihrer tefen kulturellen Verbindung zu ihren eigenen Werten."Der Spruch hat die diese Verfassung aber auch bereits verändert, ergänzt Martin Kettle im: "Die Befugnis, das Parlament auszusetzen folgt nun also den Befugnissen, Krieg zu erklären oder Verträge abzuschließen. Sie alle waren einst, die im Namen der Krone ausgeübt wurden, ohne Beratung durch das Parlament. Dies ist nicht länger möglich. Dieser Prozess begann im Berufungsgericht unter Lord Reis in den Sechzigern - der Entwicklung von Rechtssprechung über die Gesetzgebung - und hat an diesem Morgen einerreicht. Verfassungsrechtlich ist dies eine entscheidende Wegmarke in der Behauptung parlamentarischer Souveränität gegen die verbleibende Macht der Krone und der Minister."Dass damit die-Angelegenheit aber noch lange nicht ausgestanden ist, erinnert in derStefanie Bolzen: "Aus der Brexit-Sackgasse wird vermutlich nur einoder eineführen. Beide könnte der Konservative durchaus gewinnen. Denn Johnson spielt seit Amtsantritt das heikle, aber laut Umfragen erfolgreiche Spiel 'Volk gegen Elite'. Die Elite in Person von Parlamentariern und Richtern mag nach Punkten vorn liegen. Aber außerhalb von Londons mächtigen Hallen leben, nach deren Willen das Brexit-Schauspiel einhaben soll und die Johnson für den Richtigen halten. Sie könnten am Endehaben. Denn auch das ist Demokratie."