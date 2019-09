'This Parliament is a dead Parliament...it has no moral right to sit on these green benches'



Das faszinierendegeht weiter. Gestern tagte das Parlament gegen den Willen Boris Johnsons aber auch des Generalstaatsanwalts Geoffrey Cox, der es in der turbulenten Debatte" bezeichnete:Derhat den britischen Premier mit seiner Entscheidung zum "" degradiert, schreibt der Rechtswissenschaftlerin der: "In seiner Begründung ist das Gericht bemüht, plausibel zu machen, dass es hier tut, was englische Gerichte seit dem 17. Jahrhundert immer schon getan haben, nämlich die Prärogative der Krone mit Blick auf die Befugnisse des Parlaments immer enger zuzuschneiden. Die ganze Ironie dieser Begründung liegt nun in der Frage, wo der Premierminister in diesem Gegensatz steht. Ist er nicht als Anführer des Parlaments auf dessen Seite, während seine Zuordnung zur Krone allein dem Umstand geschuldet ist, dass dieerfolgt, die sich gegen seinen Rat nicht wehren kann? Während die deutsche Öffentlichkeit, siehe oben, den Bundestag betrachtet, als wäre er noch der Reichstag des Kaiserreichs, behandelt das englische Gericht nunmehr die Krone so, als stünde hinter ihr kein politisch legitimierter Regierungschef."In deranalysiert der Verfassungshistorikerdas Chaos, in das die britischen Institutionen geraten sind und das sich schon vor dem Brexit anbahnte: "Das Mehrheitswahlrecht bietet zur Bildungkaum Anreize, und dem Parlament fehlen die Gesetzgebungsausschüsse, in denen Koalitionen sich verfestigen. Es ist daher auch zu billig, dem Parlament seine Unfähigkeit zu einem Mehrheitsstandpunkt vorzuhalten. Es war ja der, der ihm mit der Erfindung eines Parlamentsvorbehalts eine Funktion zugedacht hat, auf die es institutionell nicht eingestellt ist."Dietagte. Eine konzise Position zum Brexit fand sie nicht. Dafür bleibt das Problem des, über das Daniel Zylbersztajn in der berichtet : "Des Antisemitismus Beschuldigte, wie der suspendierte Labour-Abgeordnete Chris Williamson, haben die parteiinterne Gruppe 'Labour Against the Witchhunt' (Labour gegen die Hexenjagd) gegründet. Sie hat einem Informationsstand direkt neben dem Ausgang des Konferenzzentrums. Rundträgt auf den Umhängebändern ihrer Konferenzausweise Aufdrucke der Palästina-Solidaritätsbewegung."Der Historikerlegt in diesen Tagen ein Buch über "Das- Über die Große Transformation" vor. In derkritisiert er im Nachhineinund die: "Kein anderes postkommunistisches Land erlebte einenRückgang. Infolgedessen verließen, wie erwähnt, bis 1994 1,4 Millionen Ostdeutsche ihre Heimat. Diese Zahl entsprach recht genau den in der Tschechoslowakei neu gegründeten Unternehmen (das Land hatte fast so viele Einwohner wie die DDR und ist auch in dieser Hinsicht recht gut vergleichbar). Es waren überwiegendMenschen, die in den Westen gingen. Wahlen in Ostdeutschland würde heute vermutlich anders ausgehen, wenn sie dort noch leben und prosperieren würden."