-Autor Hans-Joachim Schaal ist es ein Graus, wie niedrigschweilligweite Teile der Musikproduktion aus der Geschichte und der Gegenwart zugänglich macht: Wo sich Menschen früher in einzelne Alben tief versenkten und förmlich mit allen Fasern ihres Körpers rezipierten, sei "die einzelne Musikerfahrung" nunmehr "entwertet. ... Streaming-Konsumenten sind. Sie verbohren sich nicht in die Geschichte einer Band, haben nie einen Flohmarkt nach seltenen Aufnahmen abgesucht, sind häufig nicht einmal Fans bestimmter Künstler. Videos, Konzerte, Streaming - es ist eine, in der man sich frei bewegt. Die Wahrnehmung von Musik in einem größeren Werk-Zusammenhang und als Brennpunkt der eigenen Persönlichkeit geht dabei verloren." Dass derart obsessive Musikhörer zu Vinylzeiten die Regel gewesen seien, kann Schaal allerdings genauso wenig plausibilisieren wie seine zuspitzend-absolute Darstellung der Streamingnutzer.Für die Seite Drei derhat Bernd Dörries sich nachan die Seite des Rappersbegeben, der früher über Exzesse sang, aber jetztseines Landes werden will. "Nirgends auf der Welt sind die Menschen so jung, nirgends die Führer so alt und nirgends klammern sie sich so sehr an die Macht. Warum gibt es nicht mehr Rebellion,angesichts der großen Ungerechtigkeiten? Warum begehrt die Jugend nicht auf?sind die eine Antwort. Dieandere." Aber "wenn es nach der Zahl seiner Anhänger und Fans geht, ist Bobi Wine durchaus eine Bedrohung für das Regime von Präsident Yoweri Museveni. Nicht zuletzt deshalb dürfen Radios in Uganda seine Songs nicht spielen, auch." Diehat eine Videoreportage über Wine:Weitere Artikel:verliere ihren subversiven Charakter, wenn sie, wie momentan zu beobachten, die Charts dominiert, meint in dem Gespräch, das Philipp Rhensius für diemit dem Kulturwissenschaftler und Musiktheoretiker geführt hat. Marianne Zelger-Vogt spricht in dermit dem Pianistenüber dessen Memoiren. Im plaudert Jenni Zylka mit. In seinem-Blog schwärmt Manuel Brug in den höchsten Tönen vom reichen Füllhorn von Pop bis Klassik, das das öffentlich-rechtliche AngebotBesprochen werdenneues Album "Norman Fucking Rockwell" ( Jungle World ),' postumes Album "Rubberband" (" ein seltsamer Hybrid", meint Karl Fluch im Standard, "ein Homunculus der Jazzgeschichtsschreibung" ), das neue Album "Exiled" der britischen Punkband taz ),"Als die Musik in Deutschland spielte. Reise in die Bachzeit" (online nachgereicht von der Welt ), ein Konzert der Sopranistin NZZ ) und neue Popveröffentlichungen, darunter das neue-Album ( SZ ).