SPD 20%, Linke 8%, Grüne 4%; bei den Arbeitern kommen die drei linken Parteien in Brandenburg zusammen auf 32%.



Dieser Artikel kommt passend zu dem Tag, da diesich in den Landtagswahlen inmit 10,7 beziehungsweise 7,7 Prozent der Wahlstimmen geradezu demontiert sieht. Wie in Frankreich und Italien scheint es mit dembergab zu gehen. Rainer Balcerowiak, einer der Mitbegründer, schreibt in der einen Nachruf auf Sarah Wagenknechts ""-Bewegung, die nur einen sehr kurzen Frühling hatte. Es habe angemangelt: "Vielmehr gab es ein undurchsichtiges Geflecht aus Trägerverein, Vorstand und Arbeitsausschuss mit entsprechenden. Diese führten im Dezember unter anderem zur Abschaltung der Webpräsenz auf Bundes- und Landesebene und erbitterten Streitereien um Geld. Zudem wurde offensichtlich, dass einige bei 'Aufstehen' aktive Funktionäre der Linken die Bewegung vor allem als Schwungmasse für ihrenutzen wollten und keinerlei Interesse am Entstehen einer überparteilichen Basisbewegung hatten."Dazu passt dieser Tweet:In der überlegt ein verzagter Richard Meng, wie manverbinden kann: "Wie ist zu erreichen, dass nicht Teile der Gesellschaften sich gerne einreden lassen,zu sein - und so anfällig werden? Wie verhindern, dass Fortschritt und Verantwortung alsdaherkommen, und sei es um des Klimas willen? Das ist nicht automatisch ein Schuldvorwurf, an Klimaschützer oder progressive Parteien. Immer erst mal die Demokraten ins Unrecht zu setzen, wenn andere den Rechten nachlaufen, ist falsch und hilflos. Auch ständige Selbstbezichtigung trägt zur Erosion der Werte bei. Aber wenn diese Rechten es schaffen, mit Emanzipations- und Unabhängigkeitsgefühl Wahlen zu gewinnen, machen doch viele etwas falsch. Nicht alles. Aber? Das klingt manchmal, heutzutage.Schön sind die Wahlergebnisse nicht, aber vielleicht doch eine meint Benedict Neff in der: "Konkurrenz belebt das Geschäft - das hat sich nicht nur im Wahlkampf der CDU in Sachsen, sondern auch der SPD in Brandenburg gezeigt. Erstmals mussten. Das Auftauchen der AfD hat dem Diskurs gewiss nicht nur gut getan. Es hat aber dazu geführt, dass sich verwöhnte und verschlafene Parteien der Bevölkerung in einer Weise zuwenden mussten, wie sie das bisher noch nicht getan haben. Für die CDU in Sachsen und die SPD in Brandenburg bedeutet das Wahlergebnis eine Verschnaufpause. Wer solche Resultate aberfeiert, ist einer nächsten Niederlage schon ein Stück näher gerückt."Jene, die zu bald 30 Prozent AfD wählen, sind in Wirklichkeit Opfer, sagt die Soziologinin einem Beitrag , den der Sender unter "Nachrichten" sortiert. In einer Studie habe Foroutan herausgefunden, dass Ostdeutsche diskriminiert werden: "Abwertungen würden seit langemselbst erklärt, führte Foroutan aus: 'Das ist so, weil der Ostdeutsche in der DDR geboren ist, oder das ist so, weil die muslimische Kultur so ist.' Wenn es jedoch gegenüber zwei gänzlich unterschiedlichen sozialen Gruppen in der Bevölkerung sehr ähnliche Abwertungsmechanismen gebe, 'wäre es doch vielleicht interessant, den Blick mal zu wenden und aufzu schauen.'"Fast unbemerkt von der westlichen Öffentlichkeit versucht sichunter Berufung auf einen Unionsvertrag von 1996,einzuverleiben, warnen Marieluise Beck und Ralf Fücks in der: "Die weißrussische Unabhängigkeit liegt im strategischen Interesse der EU. Wenn es Putin gelingt, den Nachbarn zu schlucken, wäre das sowohl für diewie für die russische Zivilgesellschaft ein Schlag gegen alle Hoffnungen auf. Nicht zuletzt würde damit das Aufmarschgebiet des russischen Militärs - inklusive der Stationierung von Atomraketen - direkt an dieverlagert."Durch die warmen Sommer haben sich diein Deutschland vermehrt. Den Schaden hat der Wald, der auch unter der starkender Fichtenwälder leidet, meint im Interview mit derder Waldwissenschaftler und Publizist : "Die Monokultur ist auch fürs Artensterben verantwortlich - nicht nur bei Insekten. Wie die Landwirtschaft Arten wie das Rebhuhn zurückdrängte, ist die Forstwirtschaft dafür verantwortlich, dass kaum noch Birk- und Haselhühner vorkommen. Birk- und Haselwild bräuchte. Der Wolf auch. Aber lichte Wälder gibt es kaum mehr, allenfalls noch auf Truppenübungsplätzen. Wenn diese Wälder auch zuwachsen, bekommen wir ein riesiges Problem mit. ... Er wird in die Siedlungen ausweichen. Der Wolf meidet dichten Wald."