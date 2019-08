Le Rodeur: The Lock, 2016. Courtesy the artist and Hollybush Gardens. Photo by Andy Keate





Alle Abstufungen von Grautönen lernt-Autor Michael Watzka im New Yorker New Museum kennen, das der britischen Künstlerin, eine der Begründerinnen des Black Art Movement, unter dem Titel " Work From Underneath " die erste Einzelausstellung ausrichtet: "Ihr Werk setzt sich zentral mit Fragenauseinander, wozu auch die Geschichten der aus den ehemaligen Kolonialgebieten verschifften Sklaven gehören. In 'Work From Underneath', der neuen Schau in New York, steht man deshalb gleich zu Beginn vor einem riesigen: Als übermannshohes Gerippe füllt die Installation einen Gutteil des großen Hauptraums, wie eine Welle bricht es sich an der selbstverständlich grau gestrichenen Wand. Zusammengesetzt ist die Konstruktion aus dreißig in verschiedenen Grautönen gehaltenen und in unterschiedlichen Winkeln an die Wand gelehnten Holzplanken, samt deren an die Wand geworfenen Schatten."Im Gespräch mit Steffen Wurzel erzählt der chinesische Künstlervon dem "", der auch in dertrennt: "Für die meisten Hongkonger sind Festlandchinesen einfach nuroder Shopping-Süchtige. Oder sie betrachten sie pauschal als unzivilisiert: Festlandchinesen wollen sich nicht in Warteschlangen anstellen und. Das sind die gängigen Vorurteile. Und ich bin sicher: Die da oben sind ganz froh darüber, dass der untere Teil der Gesellschaft sich über so etwas die Köpfe einschlägt."