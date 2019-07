Auf Seite Drei der SZ beschreibt Willi Winker - etwas nachgereicht - die Verstörungen und Erschütterungen, die die postume Veröffentlichung von drittem Tagebuchband im Literaturbetrieb auslöste: Nicht nur wurden darin die Rutschkys, zuvor das intellektuelle Traumpaar des hiesigen Geisteslebens, als an Depressionen, Alkohol und Missgunst gescheiterte Eheleute kenntlich, sondern Rutschky schrieb auch in schmerzhaftem Klartext über Freunde und Kollegen. "Hat Michael Rutschky Schlimmes getan? Er hat getan, was Schriftsteller tun: Er hat geschrieben. Er ist weiter gegangen als andere, weiter als Peter Rühmkorf und Fritz J. Raddatz in ihren Tagebüchern, denn er schont sich nicht, scheut nie die Peinlichkeit, sucht den. Sogar wenn ihn das Selbstmitleid übermannt, formuliert er kristallklar. Bei einer Fernsehaufzeichnung im Berliner-Studio wird er als bedeutendster Essayist Deutschlands seit 1945 vorgestellt. Beim Weggehen findet er ein paar Meter weiter Unter den Linden eins seiner Bücher in der Ramschkiste. ... Eine Tragödie. Eine Komödie. Aber trotzdem nur schwer zu ertragen. Das Tagebuch hilft. Alles ist da, alles, was sonst nicht nach draußen dringen darf, ist hier der Mit- und Nachwelt vor die Füße geschleudert:."Klaus Ungerer glossiert imüber seinen Kummer und Ärger darüber, dassseiner Ansicht nach offenbar schwer überschätzte Erzählung "Die Menschenfabrik" vom Klappentext zum Meisterwerk dystopischer Literatur hochgejazzt wurde, was schließlich von zahlreichen Rezensenten kommentarlos übernommen wird: ". Weiß man ja. Und er wird immer wichtiger in einer Zeit, in der das Deppentum die Welt übernehmen zu wollen scheint. Wer hätte denn noch Zeit, ein ganzes Buch zu lesen? Als unterbezahlter Journalist zumal. ... Bei den Rezensenten hat das Buch fast niemand gelesen, im Sinne von: klaren Geistes und unvoreingenommen auf sich wirken lassen. Überall dröhnt's, rumpelt's und robotert's brav nach,."Weiteres: Andreas Maier schreibt in dereinen Nachruf auf den Dichter. Besprochen werden unter anderem"Liebe in Lourdes" ( SZ ) und"Auf Erden sind wir kurz grandios" (, online nachgereicht von der Welt ).