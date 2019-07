In dem Dreieck zwischen, die eine gemäßigte Linie der Demokraten verficht, dem "" - also dem Quartett linker junger demokratischer Abgeordneter umund- undwerden vorerst die illiberalen linken und rechten Kräfte obsiegen, schreibt der-Kolumnist David Brooks: "Trump hat ein starkes Interesse daran, die Linken in der Demokratischen Partei oben zu halten, und er hat einen großen Einfluss auf die Partei. Als Pelosi versuchte, den Squad zu marginalisieren, schickte Trump ein rassistisches Tweet gegen die Squad-Mitglieder raus. Die Demokraten reagierten wie erwartet, und der Squad war wieder das Element, das die. Es ist zu erwarten, dass sich dieses Muster wiederholt."Klar ist Donald Trump ein Rassist, und er hat mit dieser Agenda gewonnen, schreibt David Remnick ebenfalls in der: "Die Ansichten des Präsidenten liegen deutlich zu Tage: Schwarze Sportler, die gegen Polizeigewalt protestieren, sind 'Hurensöhne'. Afrikanische Länder sind 'Scheißlöcher'. Und es gibt '' zwischen den Schurken, die in Charlottesville mit Fackeln herumliefen und 'Blut und Boden' und die 'Juden werden uns nicht vertreiben' riefen."John Blake will beinach Trumps rassistischen Tweets zwar noch nicht die Parallele zumziehen, sehr wohl aber zu den Jahrzehnten, die zu ihm hinführten und in denen jede Brücke zwischen "" verschwand: "Trumps Tweets zeigen, dass wir uns ab jetzt in einem neuen '' befinden. Wir können nicht auf Dauer zugleich das Land sein, das Immigranten und religiöse Vielfalt willkommen heißt, während wir Kinder in Käfige sperren und mit den Schultern zucken, wenn der Präsident rassistische Bemerkungen macht. Um einen anderen Präsidenten, Abraham Lincoln, zu paraphrasieren: Wir werdenoder das andere werden."Wenn zwei Lobby-Organisationen dieim Bundestag steuern wollten, wie derneulich behauptete (unsere Resümees ), haben sie ein Stück weit versagt, denn die Zahl der Politiker, aber auch Wissenschaftler, die gegenüber BDS "" fordern und praktizieren, ist immer noch erstaunlich hoch, konstatiert Thomas Thiel in der, unter andem Blick auf eine Resolution um die Islamwissenschaftlerin, die in Zeit online veröffentlicht wurde. Aber die Ziele von BDS laufen auf einehinaus, so Thiel: "Dass der BDS die zynische Konsequenz seiner Forderungen nur über den Umweg des Anti-Zionismus formuliert, ist eine Perfidie, die deutsche Wissenschaftler um die Berliner Islamforscherin Gudrun Krämer nicht davon abhält, eine differenzierte Debatte mit einer Bewegung zu fordern, dieund friedliche Lösung ablehnt und ein Ziel vorgibt, daszu erreichen ist. Man sagt nicht: Wir wollen Israel oder die Juden vernichten, man sägt lieber an ihrer Existenzgrundlage und lässt andere den blutigen Rest verrichten. "