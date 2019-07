Die Wüste des Digitalen: "König der Löwen"

Mit etwas Abstand zur Hektik des Nachruf-Tagesgeschäfts wirft der Filmwissenschaftlerin dereinen konzentrierten Blick auf die "Filme gegen das Vergessen", mit denen die gerade verstorbene Produzentenlegendeimmer wieder die Schrecken der Shoah in Erinnerung gerufen hatte - Filme, die nicht nur zu Brauners sonstigem Schaffen quer stehen, das eher auf Eskapismus setzte, sondern auch zu gängigen Auffassungen darüber, wie das bundesrepublikanische Kino sich der Vergangenheit stellte: So liefen Brauners frühe Shoah-Filme schon vor der Zäsur der "Holocaust"-Serie und die späteren "verstoßen etwa durch ihre drastische,eindeutig gegen konventionalisierte Darstellungstabus". Für Rhein stehen sie damit in "einer Tradition derdes Kinos. Deutlich wird dies bereits in der Eröffnungsszene von 'Morituri': Hinter Stacheldraht sind Männer in Häftlingskleidung zum Appell angetreten und rufen nacheinander ihre Häftlingsnummer, bevor sie von einer Liste gestrichen werden. In einer Überblendung durchkreuzt der Stift dabei den." Brauners "Hitlerjunge Salomon" steht derzeit noch in der-Mediathek undhat derzeit noch einen Porträtfilm über Brauner im Angebot."Real"-Verfilmung von Disneys Animationsfilmklassiker und "Hamlet"-Adaption "König der Löwen" wird in der Filmkritik vor allem alszur Kenntnis genommen: Bei der verblüffendder Tiergeschichte stehen einige Kinnladen im Saal steil nach unten. Schier ekstatisch taumelt -Kritiker Tobias Kniebe aus dem Kino und frohlockt: "Es ist, als hätten, David Attenborough oder Alastair Fothergill, die legendären Tierfilmer, endlich denersonnen, mit dem sie sich unsichtbar und unhörbar in die Herden und Rudel hineinbegeben können, die sie all die Jahre mit ihren Teleobjektiven so intensiv aus der Ferne verfolgt haben." Genau gegenteilig wirkt sich dieser Effekt auf-Kritiker Andreas Busche aus, der nach einem langen Referat der popkulturellen Kontroversen um Disney auch auf den Film als solchen zu sprechen kommt: "Vombleibt kaum etwas übrig. Stattdessen erwartet man in jeder Sekunde, dass Bernhard Grzimek über Favreaus Serengeti-Bilder referiert. ... Da 'Der König der Löwen' aber einerseitswill, und man gleichzeitig ständig zum Staunen aufgefordert wird, verliert sich dieser spektakuläre Effekt schnell." Auch nicht gut ist, dass "sich die realistischen Figuren jetzt wie echte Tiere verhalten", da "sind auch die Tanz- und Musicaleinlagen."Rajko Burhardt fordert aufdazu auf, die hauseigenen Produktionen endlich via DVD und BluRay zugänglich zu machen: "Aufkönnen selbst Ultra-HD-Streams nicht mit gewöhnlichen HD-Datenträgern mithalten: Während die Videospuren einer Blu-ray bis zu 40 Mbps (Megabit pro Sekunde) und die einer Ultra-HD Blu-ray auch mal doppelt so viel beanspruchen, dümpeltvonWerten zwischen 8 und 16 Mbps herum. Zwar wirbt der Streaming-Dienst mit 4K-Qualität, doch ist eine hohe Auflösung angesichts derartnicht viel wert."Weitere Artikel: Filmemacher würdigt in derden mexikanischen Auteur. Im begleitet Gunda Bartels die Figur desdurch die Popkultur- und Filmgeschichte. Besprochen wirdThriller "Anna" ( taz ).