Der geht in diesem Jahr anund damit seit der Auszeichnung für Adolf Muschg im Jahr 1994 nach langer Zeit wieder an einen Schweizer Schriftsteller . Ausgezeichnet wird ein scharfer Kritiker der Verhältnisse, lautet das Fazit der Feuilletons, die sich im einzelnen sehr unterschiedlich zu dieser Auszeichnung äußern. Der Hinweis darauf, dass Bärfuss' literarisches Werk gegenüber seinem dramatischenist, fällt indessen fast überall.Überraschend, aber überzeugend findet Richard Kämmerlings in derdiese Entscheidung, denn "mit zwar wenigen schmalen, aber sprachlich und gedanklich hoch konzentrierten Werken ist Bärfuss eineund zugleich einer der profiliertesten und streitbarsten Intellektuellen". Überdies scheint die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung sich in den letzten Jahren umzu bemühen, ist Kämmerlings aufgefallen: "Bärfuss, geboren 1971, ist exakt der gleiche Jahrgang wie seine beiden Vorgänger Terézia Mora und Jan Wagner . Der älteste Büchnerpreisträger der letzten fünf Jahre ist damit der ewig junge Rainald Goetz ." Die Akademie "scheint sich auf Autorinnen und Autoren in der Lebensmitte eingependelt zu haben", hält auch Paul Jandl in derfest. "Er ist also auch einauf Werke, die erst zu schreiben sind." In der FAZ preist Sandra Kegel die stilistische Brillanz des Schweizers: "Bärfuss schreibt eingreifend, er schreibt ernsthaft,."Ziemlich skeptisch zeigt sich Dirk Knipphals in der"Die Entscheidung für Bärfuss hat auch. Denn nun wird das Werk dieses 1971 geborenen Autors daran gemessen, ob es repräsentativ für die politische deutschsprachige Gegenwartsliteratur stehen kann. Und die Antwort ist leider: eher nicht." Mitunter hat Knipphals den Eindrück, als wolle Bärfuss "einen ermahnen und wachrütteln aus einer falschen Existenz. Dass einen das nerven kann, ist literarisch keine Nebensächlichkeit. Spätestens in dem letzten Roman dieses Autors, 'Hagard' , geht diesenämlich auf Kosten der Gesellschaftsanalyse. Das Problem ist Bärfuss' Neigung zu einer, die mit starken, literarisch klingenden Beschreibungen ins Bedeutsame hochgejazzt wird."In diesem "formbewussten Seiltänzer steckt ein", schreibt Lothar Müller in der, nämlich ein "Poltergeist mit einer unbändigen Lust am. ... Lukas Bärfuss ist. Aber er passt zu Georg Büchner. Und dazu, dass der Preis, der nach ihm benannt ist, nicht nur die Literatur der Bundesrepublik im Auge hat." Ulrich Seidler würdigt in derBärfuss' Werk: Es "ist formal vielgestaltig, strebt stets nach Genauigkeit und frisst sich beharrlich zum Detail vor, in dem sichabbildet, die man als geschäftiger Gegenwartsteilnehmer in der heutigen Welt gar nicht vermutet."Gegenüber Bärfuss' gepfefferten Interventionen im "Bemühen um moralische Universalität" - "die Schweiz ist des Wahnsinns", rief er 2015 in der- verblassen die seiner Eidgenossen Frisch und Dürrenmatt zu onkeligen Einwürfen, schreibt Gregor Dotzauer im: "Bärfuss braucht den Gegenwind zum Atmen, und er macht dem Ärger über sein Land Luft, um nicht an den Verhältnissen zu ersticken. ... Man muss aber auch sagen, dass erst mit Bärfuss wiederdie Grenze nach Deutschland überquerte."