Der Brasilianer erhält in diesem Jahr als erster Fotograf den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels , nach Navid Kermani, Jaron Lanier, Margaret Atwood, Carolin Emcke oder Aleida und Jan Assmann. Auf begrüßt Björn Hayer die Entschiedung für Salgado als einem "": "An den Arbeiten des strikt in Schwarz-Weiß fotografierenden Salgado berührt vor allem, wie sich in den Aufnahmen zunehmend eine wachsende Verzweiflung des Fotografen einschrieb über die Ungerechtigkeit der Welt." Im glaubt Kai Müller: "Niemand ist gegen diese ästhetische Religiösität gefeit." In der schreibt Brigitte Werneburg.In derist Swantje Karich mäßig begeistert von dieser Entscheidung. Ihr sind Salgados Bilder zu, manchmal auch zu kitschig: "Was an seinem Werk vor ein paar Jahren kritisiert wurde, die Abkehr vom Menschen, trifft jetzt den. Mit 'Fridays for Future' steht eine Generation auf, die weiß, dass sie die großen Kriege der Welt nicht lösen, beim Klimawandel aber wirken kann und sich um ihre eigene Zukunft Sorgen macht. Und genauso wie 'Fridays for Future' bietet auch Sebastião Salgados Werk viel Angriffsfläche, viel Stoff zur Diskussion und Provokation - wie schon seine Vorgänger beim Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Die Goldmine wurde nach der Veröffentlichung von Salgados Fotos geschlossen. Zweifellos hat er damit Frieden gestiftet. Das aber ist lange her." Der Fotograf Rolf Nobel wirft Salgado imgerade in seinen Afrika-Bilder einen "kolonialistischen" Blick vor.Mit der Ausstellung "Verliebt in Saskia. Liebe und Ehe in Rembrandts Zeit" wollen die Kasseler Museum auchundansprechen.-Kritiker Christian Saehrendt findet den Ansatz gar nicht schlecht, auch wenn er sich einige Spitzen gegen die politische Korrektheit nicht verkneifen kann: "Durch einen deutlichen, nicht nur in der Kunstgeschichte, soll also ein neues Publikum erschlossen werden. Es ist zu hoffen, dass das Konzept aufgeht. Doch stehen die Kasseler Museen vor einem Zielkonflikt: Einerseits will man populär werden, und dazu soll die ganz traditionelle Marketing-Maxime '' beitragen. Anderseits will man politisch korrekt sein. 'Verliebt in Saskia' - eigentlich geht es ja hier um die heterosexuelle Liebe unter weissen Europäern. Gleich ein doppeltes Reizthema für alle Diversity-Aktivisten."Nach dem Hickhack um den AfD-nahen Künsterund den österreichischen Landser-Maler fordert Stefan Weiß imeinen souveränen Umgang mit rechten Künstlern: "Die politischen Institutionen haben gegenüber den kulturellen einen Erfahrungsvorteil. Sie sind daran gewöhnt, Meinungspluralismus, auch von rechts, zuzulassen und die argumentative Auseinandersetzung zu suchen. Erlaubt ist, was auf dem Boden der demokratischen Verfassung geäußert wird. Dabei gibt es allerdings auch keine Verpflichtung für Politik und Kultur, all diesen Meinungen ein Forum bereiten zu müssen. Tolerieren kommt von dulden, nicht von umarmen."Weiteres: Für die streift Ingo Arend durch die Kunstszene der kurdischen Stadt. Besprochen wird die Ausstellung "Body Check" mit Werken von Maria Lassnig und Martin Kippenberger im Münchner Lenbachhaus ).