"Missing People". Foto: Nurith Wagner-Strauss

Im-Interview mit Peter Laudenbach antwortetauf die Vorwürfe, man habe mit seiner Wahl eine "restaurative" Entscheidung getroffen und den "" beziehungsweise einen "" an die Volksbühne zurückgeholt (Unsere Resümees ): "'Pate', was soll das bedeuten? Kriminelle Energie? Das ist doch gut, nur zu. Silberrücken zielt auf weiß, männlich, patriarchalisch. Heterosexuell, was ich als Schwuler nicht bin, wird weggelassen, weil das wahrscheinlichhaben. Es ist völlig okay, wenn man statt älterer weißer Männer lieber junge Frauen auf wichtigen Posten will. Ich bin absolut für politische Korrektheit und für die Frauenquote, auch bei Machtpositionen im Theater. Wir benutzen politische Korrektheit aber nicht als." "Wir sind viel, viel mehr" als "", betont Rene Pollesch ebenfalls imEher solide fand -Kritikerin Margarete Affenzeller die ersten, vonverantworteten Wiener Festwochen - der Ausgabe merkte sie durchaus die Eile an, mit der sie aus dem Boden gestampft wurde. Dabei endeten die Festwochen mit einem Knall und "sakralen Momenten", wie ebenfalls imDominik Kamalzadeh nach der Premiere von"Missing People" meint: Der ungarische Regisseur setzte sich in seiner ersten Theaterarbeit mitauseinander, das es Obdachlosen verbietet, auf der Straße zu übernachten: "Für 'Missing People' hat er sich ohne jedes Sicherheitsnetz eines Skripts dem täglichen Daseinskampf von Obdachlosen ausgesetzt - eine Erfahrung, die auch sein künstlerisches Selbstverständnis berührte, wie er erzählte. In der Halle kehrt er nun die gängige Alltagsperspektive um. Nicht länger können wir an ihnen vorbeisehen: Auf einer großen Leinwand, die sich phasenweise durch zwei weitere zum Triptychon erweitert, blicken dienunmehr auf uns herab."Gabi Hift meint indes über das Stück, für das Tarr mit 250 Wiener Obdachlosen zusammenarbeitete: "Was in seinen Filmen so beeindruckt: dass man glaubt, das Wesen der menschlichen Existenz zu sehen, gelingt hier nicht."Weitere Artikel: Im Gespräch mit Andreas Fanizadeh erklärt, der mit dem Stück "Das Bauhaus - Ein rettendes Requiem" diese Woche ebenfalls an diezurückkehrt, die Parallelen zwischen Volksbühne und Bauhaus, begrüßt die-Wahl, erinnert aber auch: "Theater gehören niemandem". Das Kollektiv "", das 2017 zu Chris Dercons Volksbühne, will erneut die Volksbühne in Beschlag nehmen - allerdings in Zusammenarbeit mit Rene Pollesch, wie Robert Klages im meldet . Ihr Ziel: "Das Theater soll ein Ort für alle sein, jederzeit frei zugänglich. Im 24-Stunden-Betrieb soll jeder an der Volksbühne inszenieren oder ausstellen können, so die Idealvorstellung.also: Wenn eine Person beispielsweise Fotos im Foyer ausstellen möchte, so könnte sie oder er dafür im Gegenzug Geschirr abwaschen in der Volksküche."Besprochen wirdInszenierung von"Das schweigende Mädchen" am Theater Bremen ( nachtkritik ), das Frankfurt LAB-Festival ( FR ), das Festival die "" bei den Münchner Kammerspielen (), Michael Laubs "Rolling" im Berliner Hebbel am Ufer ().