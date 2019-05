The Crying shame, the Crying Lady.

Morgen sind Europawahlen. Diewechselt von rot auf blau und umkränzt ihr Logo mit gelben tazzen. Im Interview mit Ralf Leonhardt hätte Schriftsteller zum Beispiel gar nicht gedacht , dassrechte Regierung so schnell aus der Bahn geschleudert wird. Insgesamt aber passe dieins Bild Wiener Unmoral: "Der Österreicher neigt zur. Es gibt integre Personen wie Van der Bellen, dem man schwer eine Falle stellen könnte, außer man entzieht ihm das Nikotin. Hier herrscht eine moralische Verkommenheit, die man in Deutschland so nicht kennt. Ich glaube, die Deutschen sind aufgrund ihrer Mentalität, ihres Protestantismus und ihres Umgangs mit der Geschichte integrer als wir. Österreich ist da näher am Balkan und an Südamerika. Bestechlichkeit ist eine menschliche Schwäche, die nur in wenigen Ländern eingedämmt werden konnte, Österreich zählt da nicht dazu." Christina Schmidt und Laurin Lorenz recherchieren nach , wie der FPÖ-Mannals Innenminister agiert hat.Aus Stanford blickt Hans Ulrich Gumbrecht in derbesorgt auf dieund ihre missgelaunte Trägheit: "Woher kommt, Dysphorie und Ressentiment in einem riesigen Gemeinwesen, das die Vorteile des Wohlfahrtsstaats wahrscheinlich flächendeckender undhat als irgendeine Vorgängerinstitution in der Menschheitsgeschichte?" Für die Krise in Europa macht-Autor Paul Ingendaay dieverantwortlich, über die negativen Folgen der Migration zu sprechen: "Einen gewissen Hang zur Selbstverabsolutierung und zum moralischen Besserwissen wird man denen, die sich für Vielfalt engagieren, ohne an die Ängste anderer zu denken, nicht absprechen können."Klaus Hillenbrand stellt in derden Politikprofessorvor, der als erster türkischer Zypriote für das EU-Parlament kandidiert - zum Ärger aller Seiten. Georg Diez würde die Demokratie in Europa gern neu erfinden und schlägt dafür zuerst einmal eine Verjüngung vor: "Der erste Schritt wäre hier eine Jugendquote für alle EU-Institutionen, 40 Prozent unter 40 etwa, und eine Herabsetzung des Wahlalters auf 12 Jahre oder jünger." Im-Interview mit Timo Feldhaus wischt der britischen Schriftstellerall dievom Tisch, die er für überholt hält, das Theater zum Beispiel oder das Ich. Auch zum Brexit hat er klare Ansichten: ". Es gibt dabei keine zwei Sichtweisen."Derkann sich gar nicht satt sehen, an den Bildern von. Aber auch derschenkt der scheidenden Premierministerin in seinem Leitartikel nichts: "Sie war schlecht beraten von Ideologen, die glaubten, sie könnten einen harten Brexit zu minimalen Kosten haben. Aber das ist keine Entschuldigung., wenn er mit ihren eigenen Vorurteilen übereinstimmte, und lehnte klügeren ab. Sie begann die Verhandlungen mit Brüssel schlecht vorbereitet und ging durch die brutale Schule ökonomischer und diplomatischer Realitäten. Das war schon demütigend genug. Doch dass sie die Lehren dem nationalen Publikum nicht beibrachte,."In derberichtet Cathrin Kahlweit von den Reaktionen in London, wo irgendwie Erleichterung herrsche, aber auch Ratlosigkeit, weil niemand wisse, wie es jetzt weitergeht: "Das sei wie, witzelt ein Kommentator, viel Spannung und."