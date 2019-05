Zeigt auch mal Gesicht: Abdellatif Kechiches Hintern-Revue "Mektoub, My Love: Intermezzo"

"Nach diesem Film will ich", bekennt ein ziemlich geschaffter Frédéric Jaeger aufnachinvor weitgehend empörtem Publikum gezeigtem "Mektoub, My Love: Intermezzo". Dreieinhalb Stunden dauert der Film, der offenbar ohne sonderlich nennenswerten narrativen Zusammenhang junge Leute beim Feiern zeigt und einen beträchtlichen Teil dieser Laufzeit damit zubringt,. Eine viertelstündige, grenzpornografische Szene soll es auch geben. "Mit dem erdrückend ernsthaften Insistieren auf seinem Hinternfetisch hinterlässt das Intermezzo einen", meint Jaeger. "Selbst in seinem Fetisch/Kunst-Diskurs überschätzt sich der Macher in Sachen Innovation und Kreativität", schreibt Beatrice Behn auf. "Die Fetischisierung deshatum einiges besser und interessanterweise mit viel mehr Respekt und Würde gemacht." Rüdiger Suchsland von mag hingegen die spätsommerlich-hedonistische Atmosphäre des Films: "Was gefällt an diesem Film, ist, dass Kechiche sich ganz aufeinlässt."Tim Caspar Boehme gibt sich damit allerdings nicht zufrieden, er hält den Film für "eher redundant." Zorniger ist-Kritiker Andreas Busche: Dieser Film ist ein einziger "."Und sonst? Das Festival neigt sich dem Ende zu, wie lautet die Bilanz? Dieser Jahrgang wird der Filmgeschichte einen ganzen Blumenstrauß angeschenkt haben, ist sich Hanns-Georg Rodek in dersicher - insbesondere "Portrait of a Lady on Fire" und"Leid und Herrlichkeit" (von dem auch Patrick Straumann in derin höchsten Tönen schwärmt ) werden bleiben. Andreas Busche tut sich imschwer, in diesem alles in allem ziemlich guten Jahrgang einen eindeutigen Favoriten zu benennen - sein Herz scheint für "Parasite" zu schlagen, aber realistische Chancen rechnet er ihm nicht aus. Auch Verena Lueken in derist sich sicher: Kinokrise hin, Besucherzahlen im Sinkflug her - Cannes hat sich in diesem Jahr mit einem erlesenen Programm. Für einen Rückblick aufs Festival empfehlen wir unsere Pressespiegel der letzten anderthalb Wochen.Weitere Artikel: Gina Thomas gratuliert in derdem Schauspielerzum 80. Geburtstag. Besprochen werdenDokumentarfilm "Die rote Linie" über den Protest im Tagesspiegel ) und"Ayka" ( Standard , mehr dazu bereits hier ).