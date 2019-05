Die mokiert sich über die Antwort, die die CDU auf den Youtube-Influencermit seinen fünf Millionen Besuchern ("Die Zerstörung der CDU", unser Resümee ) nicht gefunden hat. "Rezo hat ein Land. Vielen Dank dafür!" Und Lilly Schlagnitweit kommentiert : "Bemerkenswert ist an Rezos Video vor allem, dass er seine Reichweite nutzt, um viele junge Menschen über Politik zu informieren, dass er dafür Komplexes manchmal vereinfacht, aber auf zwölf Seiten. Ein Beispiel für das meinungsbildende Potenzial neuer Medien."Diefährt eine halbe Fußballmannschaft auf, um Rezos Video einem Faktencheck zu unterziehen . Interessant, weil sich diese Zeitung hier auch erstmals zu einigen der auch von ihr verbreiteten Fehlinformationen während der Debatte um dasäußert. Ebenfalls in der setzt Jasper von Altenbockum zum Gegenschlag an ("Jeder Like für diese Suada ist ein Armutszeugnis"), während Constanze von Bullion in der meint : "Was für politischen Nachwuchs kann sich eine Demokratie eigentlich wünschen, wenn nicht solchen?"Markus Beckedahl stört indie salbungsvolle Stimmung beim Thema: "Das Grundgesetz kommt unter die Räder, wenn Regierungen immer an die 'Grenze des' und über diese hinaus gehen. Es darf nicht sein, dass dasdas Grundgesetz gegen ein permanentes Gesetze-Dauerfeuer von Bundes- und Landesregierungen verteidigen muss..., Anti-Terror-Pakete, Staatstrojaner, die Schleifung des Grundrechts auf Asyl,, neue Polizeigesetze, Videoüberwachung, der Ausbau der Befugnisse von Geheimdiensten oder die jüngsten Angriffe des Sicherheitsstaates auf die Freiheit der Kunst sind nur ein paar Felder, die klar machen: Das." In dervon der "WerteInitiative - jüdisch-deutsche Positionen" zum Thema Grundgesetz.Nicht allzu viele Wähler werden sich nach dem Skandal wohl von derabwenden, befürchtet im-Interview über Europa, in dem er den Deutschen unter anderem denerklärt: "Das versteht ihr Deutschen so schwer. Dass wir in Österreich zwei Faschismen hatten: den hausgemachten Austrofaschismus und den Nationalsozialismus. Der faschistische österreichische Kanzler Dollfuß gilt als Patriot, weil er gegen Hitler war. Als wäre ein konkurrierender Faschismus gleich Antifaschismus. Nach dem Krieg hat man in Österreich entnazifiziert, aber nie die Distanzierung zum Austrofaschismus hergestellt. Das erklärt bis heute die konservative Politik, eben auch diese Regierung, die wir bis gerade hatten. Man kann in Österreich Faschist sein ohne schlechtes Gewissen,- man ist Patriot. Deswegen sind die österreichischen Rechten, Rechtsextremen und das Bürgertum mit seinen faschistoiden Tendenzen entrüstet, wenn man sie Nazis nennt. Sie sind auch wirklich keine. Sie sind Austrofaschisten - und das ist schlimm genug."Indes erinnert Thomas Schmid in einem großen-Essay daran, wie sichnach dem Zusammenbruch der k.u.k-Monarchie der sozialdemokratischen Forderung nach einer "" Österreichs mit Deutschland anschloss: "Während Wiens Sozialdemokraten Österreichs Verschmelzung mit Deutschland stets auch aus nationalistischen Motiven forderten, begründet Musil sein Anschlussplädoyer keineswegs nur politisch. Sondern vor allem kulturell. Die Gegner des Anschlusses behaupteten, dieser würde die hochgeschätzte, im Barock wurzelnde Kultur Österreichs tödlich bedrohen. Und das so geschichts- undan die traditions- und gottlosen Piefkes ausliefern. Dagegen zieht Musil mit Verve und Sarkasmus zu Felde. Es gebe, sagt er, überhaupt keine österreichische Kultur, sondern nur 'einen Überschuss an Denkern, Dichtern, Schauspielern, Kellnern und Friseuren'. Soll heißen: zu viel Wind,, zu viel selbstverliebtes Getue und zu wenig Ernst, Substanz, Zielstrebigkeit.""In Österreich ist alles immer am schlimmsten gewesen", schrieb auchbereits in seinem Stück "Heldenplatz", erinnert Paul Jandl in der- und meint: Österreich ist sich bis heute treu geblieben. "Noch schlimmer als Bernhards Wut ist sein Mitleid. Jeder Versuch, die eigenen Landsleute wieder aufzurichten, ist eine Hinrichtung für sich. Mit dem Mut der Verzweiflung können Bernhards Landsleute jetzt der näheren politischen Zukunft entgegenschauen: 'Der Österreicher findet sich mit jeder Tatsache ab, oder er geht zugrunde, wenn er nicht dadurch längst zugrunde gegangen ist, dass er sich abgefunden hat.'"Europa ist das "" aller politischen Probleme, schreibt der Soziologieauf, der Differenzen zwischen europäischen und nationalstaatlichen Politikebenen vermisst: "Es geht in diesem inhaltsleeren Wahlkampf offensichtlich nicht um politische Lösungen für Probleme und Herausforderungen in Europa, also im Geltungsbereich der Europäischen Union. Es geht um dieselbst, also um Europa, das in der politischen Semantik die Konzentration auf den angesichts der Größe der Probleme viel zu kleinen Nationalstaat (so heißt es stets) wettmachen soll. Und obwohl tatsächlich die Entscheidungsebene der EU eine operativ außerordentlich wichtige und vor allem wirksame ist, will es nicht gelingen, die politische Arbeit des zu wählenden Parlaments selbst jenseits der aus nationalen Wahlkämpfen und politischen Konfliktlinien bekannten Gegnerschaften zu führen." Und weiter: Europa "ist immer nur die, statt eine Entität eigenen Rechts zu sein."Nachdemvor zwei Wochen in der Welt denbeschwor und die Verfechter einer grenzenlosen Gesellschaft verdammte (unser Resümee ), skizziert er heute an gleicher Stelle in einem wuchtigen Essay mit dem Titel "", seine "Utopie" für Europa: "Die geschichtslos Identitären vergessen, dass das Zusammenleben der Kulturen nur nach Regeln gesichert werden kann, die keiner dieser Kulturen entstammen, sondern transkulturell, international,werden müssen. Die Kämpfer dergegen die europäische Einheit vergessen den Kampf der Kulturen untereinander, solange deren Verhältnisse eben nicht über eine zivilisatorische Brücke vermittelt werden. Erst die Verpflichtung auf eine universelle Zivilisation garantiert die Existenz der verschiedenen Kulturen, die sich sonst in permanentem Kriegszustand befänden. Genau diese Einsicht wird den Identitären durch die Krise der EU zugemutet."sieht bereits seinen eigenen Abspann laufen", sagt im-Interview mit Oliver Meiler Italiens Ex-Premier: "Im Herbst, wenn die Regierung den Haushalt für das nächste Jahr machen muss und den Italienern in die Tasche greift, ist es schnell vorbei. Diegeht nicht auf, die Zahlen der Wirtschaft sind desaströs, sie haben das Land heruntergewirtschaftet. Populismus funktioniert eben nur in der Opposition. Die Italiener sind ja ein wunderbares Volk, reich an Werten, verliebt in die Schönheit der Dinge, der Kunst und der Kultur. Für die Politik interessieren sie sich aber vor allem, wenn es um ihr Geld geht, und dann sind sie sehrund."