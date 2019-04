So uninteressant liest sich der, der nun veröffentlicht ist, offenbar doch nicht. Unter anderem stellt sich heraus, dassnicht nur direkt mit russischen Stellen zusammenarbeitete, um E-Mails der Demokraten zu leaken und damitzu unterstützen, sondern dass er überdies Seth Rich, einen Mitarbeiter der Demokraten, der ermordet worden war, wissentlich, um das Augenmerk von den Russen abzulenken, berichtet Kevin Poulsen in einem viel retweeteten Artikel in. Assange habe sogar durch Interview-Statements die Verschwörungstheorie unterstützt, dass die- in letzter Konsequenz Hillary Clinton - hinter dem Mord steckten: Und "während er skrupellos Rich ins Spiel brachte, um sich selbst oder den russischen Geheimdienst GRU oder beide zu schützen, fuhr Assange fort, mit seinenzu kommunizieren, um den Transfer eines zweiten Wahlleaks vorzubereiten, Material, das der GRU vom Gmail-Konto von John Podesta gestohlen hatte."Der Mueller-Report ist alles andere als eine Entlastung, schreibt Susan B. Glasser im, aber er wird nichtbeenden, die sie als eine Präsidentschaft mit Einschränkung schildert: "oder nicht? Was sollen wir von denvon Kontakten zwischen Trump Wahlkampfteam und russischen Vertretern im Jahr 2016 halten? Es gibt Beweise, aber nicht', dass eine Straftat stattgefunden hat, wie uns der Sonderberater sagte. Was hat also stattgefunden? Ohne eine neue Untersuchung gibt, bleibt die Einschränkung bestehen."In der beschreibt die algerische Feministin, wie sich das Leben für die Frauen im Land veränderte, seit 1984 einangelehntes Familienrecht mit Schlechterstellung der Frau verabschiedet wurde: "Der patriarchale Anspruch der Kontrolle über den Körper der Frau übertrug sich peu à peu vom privaten auch in den. Damit veränderte sich auch dasauf den Straßen. Beleidigungen aufgrund unserer Zugehörigkeit zum 'falschen, minderwertigen' Geschlecht bis hin zu sexuellen Belästigungen begleiteten mich und meine Schulfreundinnen täglich auf dem Schulweg." Seit 2005 gebe es Liberalisierungen, schreibt Chikhi auch. Aber sie beobachtet den Debatte um dasmit Entsetzen, denn: "Jedes Kopftuch in Europader Frauen in der islamischen Welt."Diese Geschichte hat auch etwas Komisches. Der Luxuskamera-Herstellerbekommt gravierende Probleme in, weil in einem Werbevideo die Entstehung des berühmten Fotos des Studenten thematisiert wird, der sich bei denvor einen Panzer stellte. Und dieses Thema ist in China bekanntlich. Die Geschichte ist Aufmacher im Wirtschaftsteil derHendrik Ankenbrand berichtet aus Schanghai: "Rufe nach einemin China wurden laut. Dort verbaut der zweitgrößte Smartphonehersteller der WeltLeica-Kameras in seinen Geräten, die in der Werbestrategie des Konzerns aus Shenzhen eine bedeutende Rolle spielen. Pikant ist, dass sich Huawei nachin den vergangenen Monaten zunehmend alsim Systemkampf mit den Vereinigten Staaten positioniert hat." Das Video ist inzwischen fast überall gelöscht, aber online kann man es auf der Website dernoch sehen.