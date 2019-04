In einem epischen-Gespräch spricht die französische Comicautorin und ehemalige-Mitarbeiterin, wie sie mit ihren Comics - gerade ist ihr Kindheits-Memoir "Weites Land" erschienen - selbsttherapeutisch ihr Trauma behandelt: "Es war eine Flucht und gleichzeitig auch eine. In 'Die Leichtigkeit' versuchte ich meine durch das Charlie-Erlebnis angegriffene Konstitution zu reparieren ... Im neuen Buch wollte ich mich der Natur ganz widmen, den schönen Erinnerungen an meine Kindheit, die wirklich sehr glücklich war. Ich wollte mich dem Leben zuwenden, meine Geschichte sollte alsoenthalten. Ich strebte an, das Gegenteil von der erfahrenen Gewalt zu erreichen, eine, sowohl im Thema und auch stilistisch. Das war ein Weg für mich, mich selbst."Im literarischen Wochenendessay derdenkt Katharina Teutsch darüber nach, wie sich seitEssay "Ein Zimmer für sich allein" dasverändert hat. Für die Gegenwart attestiert sie mitunter die Übernahme des männlichen Blicks als Empowerment-Strategie. Immerhin also: "Die Produktionsbedingungen für Frauen haben sich seit Woolfs Essay. Die sozialen Konventionen, auch solche, denen Frauen sich freiwillig unterwerfen, halten da nicht immer mit. Die Frage, warum die unfassbar komischen historischen Romane voller schwuler Eigenbrötler der überaus 'androgynen' Autorinkaum gelesen werden und die von dem doch alles in allem sehr männlichen Autor Daniel Kehlmann millionenfach, bleibt eine offene und vermutlich nicht ganz leicht zu beantwortende Frage. Dass Frauen ebenso häufig wie Männer schreiben, zeigt jedenfalls die Bilanz der Künstlersozialkasse. Dass Frauen so gerne über sich selbst schreiben und momentan eben ihremachen, ist wohl als evolutionärer Schritt hin zu einerzu begreifen."Alem Grabovac schwärmt in deraufs Literarischste von seinem Kindheitshelden, den er 1989 in München spielen sah und schier nicht glauben konnte, was sich da vor seinen Augen abspielte: "Der Ball. Maradona war der Ball, und der Ball war Maradona. ... Das Stadion verstummte in Ehrfurcht. Es war die Uraufführung von John Cages 4'33 in der Welt des Fußballs. Die Zuschauer hörten in der Stille den Urklang des Spiels. Es war, der direkt in die Seele flatterte und dort die unerträgliche Leichtigkeit des Seins zum Erklingen brachte."Weitere Artikel: Aufderüberlegt Hilmar Klute, wie sichim Jubiläumsjahr auch für heutige Lesergenerationen als zeitgemäß aufschließen lässt. "Irrungen, Wirrungen" erzähle vom Preußen des 19. Jahrhunderts immerhin schon mal "und tragisch zugleich". Björn Kuhligk begibt sich derweil für dieauf, die allerdings weitgehend unter Neubauten begraben sind.Besprochen werden unter anderem"GRM. Brainfuck" ( Zeit ),"Effingers" ( Berliner Zeitung ),"Frühlingserwachen" ( taz ),"Wale und Nachtfalter" ( Dlf Kultur ), die Gesamtedition vonBriefen (),"Mendelssohn auf dem Dach" ( taz ),"Aus der Traum (Kartei)" ( SZ ), die Ausstellung ". Eine Stadt im Spiegel der Literatur" im Literaturmuseum in Wien ( Standard ),"Jarmy und Kelia" (),"An den Ufern der Seine - Die magischen Jahre von Paris 1940-1950" () und' Autobiografie "Weiß" ().