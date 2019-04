Giovanni di Lorenzo führt für dieein ziemlich Aufsehen erregendes Gespräch mit dem Kriminologen, der erzählt, wie er für diein Deutschland Missbrauchsvorfälle aufarbeiten sollte und scheiterte. Die Kirche habeüber die Forschungen verlangt und hätte seine Ergebnissewollen, wirft er unter anderem dem Bischofund dem Missbrauchsbeauftragten der Kirche, Bischof, vor. Plastisch schildert er eine Sitzung im Wissenschaftsministerium von Niedersachsen, wo es um die Auflösung des Vertrags zwischen Pfeiffers Institut und der Kirche ging: "Auf einmal verkrampfte Bischof Ackermann - körperlich und von der Sprache her. Er redete mich mit 'Professor Pfeiffer' an und erklärte mir, wenn ich mich weigere, den Vertrag zu unterschreiben, und der Zensurvorwurf nach draußen dringe, dann sei ich ein- und das wünsche er niemandem. Er erklärte weiter, dass sie meinen guten Ruf öffentlichwürden und offenlegen müssten, welche Schwierigkeiten es mit dem Institut gegeben habe. Er sagte, dass mir das schaden würde, dass ich es bereuen und einen schweren Fehler begehen würde, wenn ich nicht unterschriebe." Die später herausgegebene und weithin diskutierte Studie habe dann unterstattgefunden und thematisiere etwa nicht, dass es derselbst sei, der wahrscheinlich zu massivem Kindesmissbrauch geführt habe.Ähnlich deutlich liest sich auch der Gastbeitrag des Dogmenhistorikers, der die jüngsten Einlassungen des emeritierten Papstes. "gehässig", aber durchaus aufschlussreich für das Verständnis des kirchlichen Macht- undnennt (Der Ko-Papst hatte neulich diefür die Geschichte des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche verantwortlich gemacht, unsere Resümees ). Die katholische Kirche führe einen "von jeder Wissenschaft entkoppelten" schreibt er und legt das System in sieben Punkten offen: "Diese Hierarchie ist sehr begabt darin, Dingezu halten, von denen sie nicht will, dass sie öffentlich werden. Dazu bedient sie sich auch heute noch. Es gibt Themen, wie die Frage nach den Rechten von Frauen in der Kirche, über die aufgrundnicht diskutiert werden darf. Wer es dennoch tut, bekommt Ärger - bis hin, dass versucht wird, das Erscheinen von Büchern zu verbieten. Die freie Benennung von Missständen in der Kirche ist nur dort möglich, wo. Eine solche Institution, in der Tabus weiterhin zum Alltag gehören, hat wenig Grund, sich ihrer Selbstkritik und Aufklärungsbereitschaft zu rühmen."