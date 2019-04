Als Gesamtgesellschaft können wir nicht auf jede "" Rücksicht nehmen, sagt im großen-Gespräch mit Mara Delius, noch einmal auf ihren Essay - und die erwartbare Kritik daran - ( hier und hier ) Bezug nehmend, in dem sie vom permanenten,und den Grenzen von Toleranz sprach. (Unser Resümee ) "Der entscheidende Unterschied zwischen mir und den meisten, die sich über meinen Artikel ereifert haben, scheint mir darin zu liegen, dass ich das dringende Bedürfnis verspüre, unsere freiheitlich-liberale Gesellschaft zusammenzuhalten, dass ich versuche, zwischen den auseinanderdriftenden und sich zunehmend feindselig gegenüberstehenden politischen Lagern zu vermitteln - während diejenigen, die sich ereifern, für ihr Milieu sprechen und densuchen. Ich bin überzeugt, dass man als Intellektueller heute zwischen allen Stühlen sitzen muss - anstatt das Geschäft derund Spaltung zu betreiben. Wenn Sie sich umschauen auf der Welt, stellen Sie fest, dass die offene, pluralistische Gesellschaft ein krasser Sonderfall ist. Und ich möchte ergänzen: ein."Heute berichtet Katharina Cichosch in derüber die Frankfurter Ausstellung "Contemporary Muslim Fashion", und sie ist umals die Redakteurinnen vonund. Die Ausstellung wolle "ausdrücklichals globales Phänomen untersuchen. Gerade hier gerät das Konzept an die Grenzen der eigenen Perspektive. So werden diein Ländern von Saudi-Arabien bis Iran, in denen der Islam Staatsreligion und die weibliche Verhüllung in unterschiedlichster Form und unter Androhung diverser Strafen Pflicht ist, zwar nicht verschwiegen, aber im Gesamtbild doch zur, zu einer Art Verhandlungsmasse des jeweiligen Individuums. Wäre dieserder muslimischen Mode, der insbesondere in Modezeitschriften immer wieder schwärmerisch vorgebracht wird, ohne diese Länder und ihre ganz handfeste, immer noch ein solcher?" Cichosch lernt in der Ausstellung auch, dass in Deutschland "nurfürs Kopftuch optieren. Dieser bemerkenswerte Umstand schwebt dann auch eher kontextlos im Raum."Mehr zur Ausstellung: Alexander Jürgs empfiehlt imeinen unvoreingenommenen Blick. Denn "mit denmuslimischer Kleidung (die, niemand wird das bestreiten, immer auch einenabbilden) haben die Entwürfe im Museum nichts gemein".In der greifen Katja Thorwarth und Ulrich Weih dendesauf, der ermittelnde Staatsanwalt stehe dernahe. Auch Politiker der teilen den Verdacht, wie Matthias Meisner imzusammenträgt: "Die thüringische Linken-Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuss veröffentlichte auf ein Twitter einen Thread mit der Zusammenfassung, dass Zschächner seit seit mehreren Jahren 'insbesondere mitauffällt'. Er werde, wenn es gegen diese gehe, 'hyperaktiv'. Gegen Nazis gebe es im Vergleich wenig. 'Ich unterstelle mittlerweile eine politische Motivation bei den Ermittlungen des Herrn Zschächner', schrieb König-Preuss."So weit geht Alex Rühle in dernicht, meint aber: "Zumindest merkwürdig ist, dass der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Gera,, der am Mittwoch den meisten Medienvertretern, so auch der SZ, beschied, die Staatsanwaltschaft könne keine Auskünfte erteilen, justament derselbe Staatsanwalt ist, der gegen das ZPS ermittelt. Er hätte diesezumindest erwähnen sollen. Zum anderen gab er wohl doch verschiedentlich Auskunft, während er den Anwälten des ZPS jede Akteneinsicht verwehrte. So erfuhr der, dass das Verfahren eingeleitet wurde wegen der Behauptung des ZPS, Höcke observiert zu haben."Eine der größten ökologischen Katastrophen in Europa ist das schreibt Michael Miersch bei den. Dieser Rückgang trage maßgeblich zumbei. Die meisten Wiesen heutzutage seien, auf denen weniger Grassorten wachsen als auf einem Fußballfeld. Und dann gibt's da noch ein anderes Problem: "Zwischen 1990 und 2013 wurdenumgepflügt. Wichtigster Treiber dieser Entwicklung war die. Viele Landwirte errichteten subventionierte Biogasanlagen und wandelten ihr Grünland inum. Heute wächst auf über 2,5 Millionen Hektar Fläche Mais. Die Landschaft ganzer Regionen wird von Mais geprägt. Im Mais fühlen sich Wildschweine wohl. Fast alle anderen Tiere leider nicht."Im Interview mit Cornelia Geißler ( spricht die Schriftstellerin über Frauenrechte und den, unter dem Kinder von Einwanderern fordern, dennicht mehr zu thematisieren: "Es ist gefährlich, die eigene Herkunft unsichtbar zu machen, als wäre sie ein. So zu tun, als gäbe es keine sichtbare Differenz, wäre für mich vorauseilende Assimilation. Sehen Sie in die USA: Derwar immer existenzieller Bestandteil des Narrativs, wie etwa Irish-American zu sein. Man erzählt von den Vorfahren, die mit ihren Schiffen auf Ellis Island ankamen und so weiter. In dem Moment, in dem ich nur 'von hier' bin, da ich nicht mehr gefragt werde, wie ich heiße und woher mein Name kommt, verstummen diese Geschichten."