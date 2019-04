Miriam Cahn, o.t., 18.04.2017. Fotograf: Stefan Jeske

Fünf Ausstellungen der Schweizer Künstleringibt es in diesem Jahr in Europa, die erste im Berner Kunstmuseum -Kritikerin Gabrielle Boller, die das absolut verdient findet. "Ihre Darstellungen sind expressiv und roh. In rigoroser Abkehr vom klassischen Schönheitsideal hat sie sich eine vereinfachte Zeichensprache angeeignet. Auch wenn sich Miriam Cahn in den neunziger Jahrenzuwandte, änderte sie ihr Arbeitsprinzip nicht. Sie malt selbst ihre Ölbilder schnell, mit dünnflüssigem Farbauftrag in ein oder zwei Stunden, so lange, wie siekann. Es geht ihr auch hier darum, jegliche traditionelle Meisterschaft zu vermeiden, ohne Korrekturmöglichkeit zu arbeiten. Man darf das durchaus körperlich verstehen; die Künstlerin will bei allem wissen, wie es sich anfühlt. Deshalb sind ihre Darstellungen oft von unglaublicher Direktheit - und wenn ihre Bilder den Blick zurückwerfen, ist das eine, um Machtverhältnisse aufzudecken und umzudrehen."-Kritikerin Judith Basad steht unterdessen verwirrt in der "Post-Cyber-Feminisms"-Ausstellung im Zürcher Migros Museum und fragt sich: "Auf der einen Seite stören sich die Künstler an der, die ihnen das Patriarchat anscheinend aufzwingt. Auf der anderen Seite setzen sie Weiblichkeit mit, Spiritualität und kitschiger Netz-Ästhetik gleich. Was ist daran subversiv?"Weitere Artikel: Das Bundeskanzleramt hängt zwei umstritteneab, berichtet der Tagesspiegel. Und Eleonore Büning hat für dieKurs "Anders hören" besucht : "'Es wird alles sehr anders sein', hatte Marina Abramović vorher versprochen. Es war aber wie sonst auch beim Easy Listening: Manche chillten ab, andere."