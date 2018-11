Die Autorin und Übersetzerinmacht mit einer Freundin einen Spaziergang am See von Tata und plaudert mit ihr über die. "Wenn man sehr wollte, könnte man uns alsauf öffentlichem Grund qualifizieren, da wir zu öffentlichen Angelegenheiten unsere Meinung äußern", erzählt sie in der. "Seit dem 1. Oktober ist das so, seit der Einführung des neuen Versammlungsgesetzes. Zwei Personen, die auf öffentlichem Grund so reden, wie wir reden würden, lassen sich alsverstehen, wobei in unserem Fall die Frage wäre, ob diese spontan oder organisiert ist. ... seine Einführung fiel in einem Wust anderer Traktanden kaum auf ... Man weiß zu gut, dass jede brüske Bewegung die unterschwellig bestimmt noch vorhandene Widerstandsbereitschaft wecken könnte, nicht reizen, sondern, seit dem Untergang der Ideologien geht das leicht, wir alle reagieren fast nur noch, wenn es uns in irgendeiner Weise ans Lebendige geht.hat vor Gericht seine vorläufige Rückkehr als Leiter der Stasi-Gedenkstätte in Hohenschönhausen erstritten. Um seine Rückkehr an seinen Arbeitsplatz heute zu verhindern, versammelte sich der Stiftungsrat am Sonntag zu einer Sondersitzung, um "Knabe als Vorstand und Direktor der Gedenkstättenstiftung mit sofortige Wirkung und unwiderruflich abzuberufen". Das geschah dann auch einstimmig, berichtet Alexander Fröhlich im. Als Begründung wurden "Rechtsverstöße" benannt, die offenbar nicht weiter ausgeführt wurden.