Vor der Goldenen Hochzeit: Jonas Kaufmann als Otello und Anje Herteros als Desdemona. Foto: Bayerische Staatsoper

Große Premiere in München mit Verdis "Otello" an der Bayerischen Staatsoper und große Enttäuschung bei-Kritiker Reinhard Brembeck, auch wennundauf der Bühne stehen und Kirill Petrenko am Regiepult. Doch in der Inszenierung von Amélie Niermeyer erlebte er weder Glühen noch Rasen: "Niermeyer macht beide zum älteren Paar, sie eine Upper-Class-Lady, er ein vom Job frustrierter weißer Militärstratege. Weil beidesind und nicht Außenseiter wie im Original, erzählt diese Beziehung nichts über die Gesellschaft und ihre Machtmechanismen. Weil die Beziehung von Anfang an gestört ist, weil da kein hemmungslos verliebtes Paar in der Hochzeitsnacht, sonderngezeigt wird, fehlt die Fallhöhe zwischen Liebesparadies und Beziehungsmord. Hier wird einverhandelt, das Gerichte, nicht Opernhäuser beschäftigen sollte." Für-Kritiker Manuel Brug spricht es für die beiden Gesangsstars, dass sie sich in den Dienst dieser Inszenierung stellen. In der bemerkt Marco Frei, dass unter"brillanter" Leitung Gerald Finleys Jago zum eigentlichen Hauptdarsteller des Dramas werde. In derkann sich auch Stefan Mösch mit"als starker Frau" nicht anfreunden.Im-Interview mit Arno Widmann weigert sich , Intendantin des Berliner Maxim-Gorki-Theaters, Aussagen über die Zukunft zu machen. Oder gar Panik zu schieben: "Draußen wird uns ein bisschen. Es geht jetzt dort um. Umso wichtiger ist, dass wir im Theater nicht uns hinreißen lassen, sondern uns Zeit nehmen, nachdenken und zurückblicken... Schon um der Schwarzmalerei unserer Gegenwart und Zukunft zu entgehen. Sie verdirbt uns den Blick auf die Realitäten. Wer etwa auf 1918 zurückblickt, auf die Millionen Toten des Ersten Weltkriegs, auf die Krüppel, die Barrikadenkämpfe, die Armut, dem wird schnell klar, wie gut es uns geht. Die Frauen waren nicht alleinerziehend,. Die Zukunft ist offen. Wir müssen sie machen."Besprochen werdenInszenierung vonVolksstück "Italienische Nacht" an der Berliner Schaubühne ( Nachtkritik ),Inszenierung von"Romeo und Julia" als "exaltiertes, eklektisches, von Kunstwillen regiertes Bildertheater" in Stuttgart ( Nachtkritik ),Inszenierung von"Candide" an der Komischen Oper ( Tagesspiegel ), Jan-Christoph Gockels Stück "Die Revolution frisst ihre Kinder!" im Schauspielhaus Graz ( Standard ),Kammeroper "Das Totenschiff" in Wien ( Standard ),Coming-of-Age-Geschichte "Oh Schimmi" im Schauspielhaus Wien ( Nachtkritik ) und die Polit-Show "Hulla di Bulla" am Zürcher Theater am Neumarkt ( NZZ ).