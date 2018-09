In der räumt der Komponist und Dirigentetwaige Vorurteile aus, die mit der Musik vonverbunden sein könnten. Seine Musik gehört schlicht zum Besten, was das 20. Jahrhundert zu bieten habe, erklärt Eötvös. Das gelte besonders für Stockhausens Anbetungsstückes "Inori", das Eötvös heute beim Berliner Musikfest aufführen wird: "Religiös ist es in seinem Ausgangspunkt. Aber es geht nicht darum, eine religiöse Atmosphäre zu schaffen. Das Stück und seine Musik wird von selbst religiös, durch die Dichte, durch die Dauer, durch den. Da komme ich wiederund seine 5. Sinfonie mit dem sturen Wiederholungswahn in ihrem ersten Satz. Zum ersten Mal in der Musikgeschichte ist es dort ja passiert, dass der Komponist 'nicht weiterkommt'. Stockhausen hatte den Mut, etwas ähnliches zu tun, indem er in der ersten halben Stunde von 'Inori' immer den Ton 'G' wiederholt - 'G' für 'Gott' -, um von ihm aus einen Rhythmus zu entwickeln und ganz allmählich eine Melodie aus 13 Tönen."Ebenfalls in der unterhält sich Dagmar Leischow mit Paul Weller über die, den Wunsch nach Präsenz und natürlich den: "Da haben mich nicht irgendwelche Parteien enttäuscht, sondern das britische Volk. Von Politikern erwarte ich sowieso nichts mehr. Erinnern Sie sich noch an das schreckliche? Kurz nach dem Unglück brachtenden Überlebenden Kleidung und Essen. All das passierte in Eigeninitiative, nicht etwa im Auftrag der Regierung. Für mich liegt in solchen Aktionen die Zukunft: Die Bürger sollten besser selber anpacken, statt sich auf die Politik zu verlassen.Hier der Opener "The Soul Searcher" aus Wellers neuem Album "True Meanings":Weiteres: In der jubelt Thomas Schacherzu, die in Luzern halbszenisch Rossinis "Cenerentola" gab: "Ihre Koloraturen kommen messerscharf, der Stimmumfang ist beeindruckend, das Parlando phänomenal." Natalie Mayroth berichtet in dervom, das seit zwei Jahren nicht mehr in Köln, sondern in Budabest stattfindet.Besprochen werden ein Konzert der Jungen Deutschen Philharmonie mit"Schicksalslied" bei den Goethe Festwochen in Frankfurt () undneues Album "Resistance" ( SZ ).