"Die Parallelwelt". Foto: Birgit Hupfeld





Eine Geschichte über Leben und Sterben eines gewissen Fred, mit zwei Ensembles, zwei Bühnen und einer Aufführung, dieam Berliner Ensemble und dem Dortmunder Schauspielhaus stattfand, erzählte am Wochenende der Dortmunder Regisseur. Mit einem Splitscreen auf der Bühne konnte das Publikum im einen Theater das Geschehen im anderen Theater gleichzeitig sehen, wobei die Geschichte Freds auf der einen Bühne vom Anfang erzählt wurde, auf der anderen Bühne vom Ende - "Parallelwelt" (so heißt das Stück) eben. Erstmal sah sich allerdings, notieren in derAlexander Menden (Dortmund) und Peter Laudenbach (Berlin): "Das Berliner Publikum sieht das Dortmunder Publikum in der Direktübertragung. Der Dortmunder als solcher scheint deutlich besser gelaunt als die Berliner, man winkt fröhlich in die Kamera. Es kommt eine Stimmung wie beim Eurovision Song Contest auf: Hallo, Dortmund, mal sehen, wer die besseren Schauspieler ins Rennen schickt. ...Die Stühle im BE sehen bequemer aus, als sie sich in Dortmund anfühlen. So genau wie jetzt den Berlinern schaut man dem Publikum im eigenen Zuschauerraum nie ins Gesicht."Esther Slevogt fand die Vernetzung gelungen: "Man winkte sich zu, lachte, freute sich. Ich zum Beispiel sah meine Kollegin und Koautorin dieser Kritik hier - Dorothea Marcus - wie sie mir gerade eine SMS schrieb: '! Ich sitze in Reihe 7!' Neue Formen können nur, durch konkretes Machen und Erfahrungssammeln entstehen." Ihre Kollegin Dorothea Marcus sekundiert: "Mit Hilfe der Form wird erlebbar gemacht, worum es an dem Abend inhaltlich letztlich geht: dass man sichnimmt und doch nur ein winziges, schnell verglühendes Staubkorn ist".-Kritikerin Christine Wahl hat sich zwar amüsiert , aber das wars auch: "Aber alles in allem bleibt die behauptete Wahrnehmungsphilosophie doch eher ein, manchmal hart an der Kitschgrenze. Und rein erkenntnispraktisch erlebt man hier nichts, was man nicht schon von René Pollesch wüsste. Oder von David Lynch". Ähnlich geht es Doris Meierhenrich von derAußerdem: Christine Dössel war für diedabei, alsin Oslo mit dem Ibsen-Preis ausgezeichnet wurde.Besprochen werdenBearbeitung des Hauptmannstücks "Vor Sonnenaufgang" ( Tagesspiegel ),' Inszenierung von Thomas Bernhards "Alte Meister", beide in den Kammerspielen des Deutschen Theaters in Berlin ( Berliner Zeitung nachtkritik ),Adaption des Kehlmannromans "Tyll" fürs Schauspielhaus Köln ( nachtkritik ),Inszenierung von David Mamets "Oleanna" am Theater Paderborn ( nachtkritik ), die Uraufführung vonStück zum Geburtsjubiläum von Karl Marx durch Manfred Langner am Theater Trier ( nachtkritik ),Inszenierung von Roland Schimmelpfennigs "Odyssee" am Dresdener Staatsschauspiel ( nachtkritik ),Stück "Justizmord des Jakob Mohr" am Theater Heidelberg ( nachtkritik ),' "Love You, Dragonfly" am Theater Bremen ( nachtkritik ),Adaption von Vicki Baums Roman "Menschen im Hotel" am Düsseldorfer Schauspielhaus ( nachtkritik ), die Choreografie "No President" desbei der Ruhrtriennale ( nachtkritik ),Adaption von Michael Hanekes Film "Das weiße Band" am Staatstheater Darmstadt ( nachtkritik ),Inszenierung von Giuseppe Verdis "Nabucco" am Theater Regensburg ( nmz ),Semi-Oper "King Arthur" in der Bearbeitung von Ewald Palmethofer in Basel ( NZZ ),Inszenierung von Büchners "Lenz" als Vortragsstück für drei Stimmen am Zürcher Schiffbau ( NZZ ),Inszenierung des "Hamlet" in Zürich (die Simon Strauss in derzusammen mit"Tartuffe"-Inszenierung in Basel ( nachtkritik ) bespricht: "Man trifft sich in der Mitte, dort, wo statt der Seele die Pointe wohnt.") undInszenierung von Händels "Alcina" in Wien ().