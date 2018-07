"Wenig heavy Trapshit" gibt es auf dem neuen-Album "Scorpion" zu hören, schreibt Juliane Liebert in der. Das Album bricht derzeit sämtliche Streaming-Rekorde und bringt das Netz in Wallung wie zuletzt keine zweite Neuveröffentlichung. Mitunter klingt das "wie Klagegesänge von Aliens", schreibt Liebert weiter. Drake "schafft es, eine besondere Glaubwürdigkeit und Lebensnähe herzustellen, indem er einerseits perfekt auf der Klaviatur der Emo-Effekte seines Genres spielt, aber das mit einer speziellen Beiläufigkeit tut."Darauf kommt auch Daniel Gerhardt auf zu sprechen , der eine "Wende im Hip-Hop-Zeitgeist" beobachtet, die Drake und dessen Emo-Rap nun in die Karten spielt: Nach den politischen Jahren des Raps zeigt sich die Szene derzeit "sowie lange nicht mehr. ... Während Drake zum Black-Lives-Matter-Programm der vergangenen Jahre wenig beitragen konnte, hat er für die neueden definitiven Move parat" und legt offen, dass er einen bislang geheim gehaltenen Sohn hat: "Für seinenergeben sich daraus völlig neue Probleme und Möglichkeiten."Weitere Artikel: Das Festival "Eruption" im Hamburger Golden Pudel Club widmet sich der Happening-Kunst der 70er im Allgemeinen undim Besonderen, freut sich Thomas Lindemann in der. In der porträtiert Adrian Schräder den Kölner Techno-Produzentendessen "Musik wie geschlenzt wirkt." Für denhat Karl Gedlicka mit-Kritiker Max Nyffeler hat das Musikfestival inbesucht.Besprochen werden der Tourauftakt von. ( SZ ),Konzert beim Jazzfestival in Montreux ( NZZ ),Album "Tell Me How You Really Feel" ( FR ), ein Konzert desuntermit italienischem Hochbarock ( NZZ ), eine Uraufführung vonmitundim Boulez-Saal in Berlin ( Tagesspiegel ), der Kölner Auftritt von FR ),Konzert beim Jazzfest Wien ( Standard ) und ein Konzert von).