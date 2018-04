Eine Gruppe von Politikern, Wissenschaftlern und Autoren, darunterund richtet ineinen Appell an, sich gegenund seine antisemitische Rhetorik zu stellen: "Führende Politikwissenschaftler sind nun überzeugt, dass das Überleben der ungarischen Demokratie in Gefahr ist. Manche glauben gar, dass siesei. Und doch haben Sie als deutsche Kanzlerin versäumt, Orbans antisemitische Rhetorik oder Attacken auf demokratische Institutionen zu verurteilen. Schlimmer, die von Ihnen geführte Partei bleibt im Europäischen Parlamentmit Orbans Partei. Obowhl CDU-Abgeordnete des Europäischen Parlaments Orban fortwärend legitimieren, haben Sie nie dazu aufgerufen, den Kurs zu verändern. Dies Schweigen macht Sie zur Komplizin."Das Desaster um den geplantenpasst wunderbar zu Berlins findet Peter Glaser in der. "Diese ganze Stadt muss sich fragen lassen: Gibt es Berlin überhaupt - oder ist das alles nur Gerede, nur angesagt?? ... Die Stadt hat sich längst in multidimensionale Vorstellungen von Berlin aufgelöst wie Zucker in heißem Wasser, wobei die Klischees über Berliner und Berlin eine Art Nothaltegriff darstellen., jedenfalls nicht in der Einzahl, die der Name der Stadt suggeriert. Berlin ist zu groß, um nur eine Stadt zu sein."Thomas Steinfeld denkt in der SZ über den Zuspruch für die italienischeund ihre Idee einer direkten,befreiten Demokratie nach. Für die Bewegung sei die versagende und korrupte politische Klasse schuld am Niedergang von Vok und Nation: "Deshalb die, deshalb die Abwendung von allem, was an Allgemeinheit und Programm erinnert, deshalb das Ideal einer demokratischen Politik ohne die Inhalte einer demokratischen Politik - ohne Staat und Kapital, ohne den ökonomischen Wettbewerb der Nationen, ohne Gewalt und Militär."