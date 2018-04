Was bisher über denSkandal bekannt ist, könnte nur die Spitze des Eisbergs sein, meint Nils Jacobsen in, nachdem er sich die Aussage, die einst bei Cambridge Analytica arbeitete, vor dem Britischen Parlament angehört hat: "So hätte Cambridge Analytica auch die Daten anderer Umfrage-Apps für seine Zwecke gesammelt und analysiert - darunter eine App namens 'Sex Compass'. 'Ich glaube, es kann als sicher gelten, dass die Anzahl der Facebook-Nutzer, deren Daten durch Praktiken wie von Aleksandr Kogan (der die App 'This is your Digital Life' entwickelte) kompromittiert wurden,und Cambridge Analytica und noch andere, nicht miteinander verbundene Firmen und Kampagnen in diese Aktivitäten involviert waren', erklärt Kaiser in ihrem Statement, das Business Insider vorliegt." Hier ihre Aussage vor dem britischen Unterhaus.Außerdem: In derbeleuchtet Adrian Lobe die Zusammenarbeit zwischenund Polizeien.