Die Dercon-Debatte schwelt doch noch weiter. Berlins Kultursenatormusste dem Kulturausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses in der Sache Rede und Antwort stehen, berichtet Udo Badelt im, und lehnte jede Verantwortung für Dercons Rücktritt ab: "Er erzählt von, die sich seit November gehäuft hätten, Indizien dafür, dass Dercons Konzept einer Mischung der Sparten mit teuren Koproduktionen und Gastspielen nicht aufgehe, dass sich bei mangelndem Publikumszuspruch ein strukturelles Problem zuspitzt. 'Von Dercon kamen, wo es hingehen könnte', so Lederer. 'Das war ausschlaggebend, nicht allein die Finanzlage. Schlechte Zahlen, das kann passieren, deshalb muss man keine Intendanz beenden.' Ab Herbst hätte es kein spielfähiges Repertoire mehr gegeben, mit Schließzeiten von bis zu 15 Tagen im Monat."Die Behandlung Chris Dercons wirft ein abgründiges Licht auf die schreibt Michael Kienzl auf: "Das Frustrierende an dieser ganzen Geschichte ist jedoch, dass sich kaum jemand die Mühe gemacht hat, sich ernsthaft. Selbst innerhalb der Kulturszene - also eigentlich unter gebildeten, offenen Menschen - wurde mit kaum zu überbietenderprivat genauso wie öffentlich immer wieder derselbe Quatsch von der neoliberalen Eventbude und dem seelenlosen Durchreisetheater nachgeplappert. Man entschied sich dazu, Dercon erst gar keine Chance zu geben. Besonders bockig reagierte man im Theater-Milieu, wo man sich durch den Quereinstieg des Intendanten schon aus Prinzip auf den Schlips getreten fühlte und auch nicht davor zurückschreckte,gegen modernen Tanz und zeitgenössische Kunst aus der Mottenkiste zu ziehen."Dercon war den Berliner Kulturrabauken wohl spottet Robin Detje auf: "'Mit' werde um die Volksbühne gekämpft, hat derihm nachgerufen . Dabei stand von Bandagen nichts in seinem Vertrag, von Härte auch nicht. Da stand überhaupt nichts von männlichem Kampf, und die atavistische Vorstellung, Kultur sei, da müsse man die Zähne fletschen, sich bewähren und sich ohne mit der Wimper zu zucken täglich die Scheiße von der Tür kratzen, mit der einen der Feind männlich bewirft, ist ja auch wirklich ausgesprochen schwachsinnig. Das Einzige, was so eine Kultur sich schafft, sind, und das mag es auch sein, wasin der Volksbühne sieht: sein privates Reiterstandbild auf dem Feldherrenhügel, für ihn, den unbesiegten Schlachtenlenker."Weiteres: Im stellt Ulrich Amling das Programm für die neue Saison dervor. Und Patrick Wildermann berichtet vomin Berlin. Till Briegleb unterhält sich für diemit dem "wahnsinnig netten", dessen kapitalismuskritisches Stück "Junk" gerade am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg Premiere hatte: "Selten war Defätismus eine derartig herzliche Angelegenheit und positive Erscheinung". (Kritiken gibt's in der Welt und in der nachtkritik Besprochen werdenInszenierung von Lessings "Emilia Galotti" in Frankfurt ( nachtkritik ), "Hänsel und Gretel" mit Rammsteins Till Lindemann am Thalia Theater in Hamburg ( nachtkritik ), die Eröffnung des renovierten Markgräflichen Opernhauses in Bayreuth mit"Artaserse" ( Tagesspiegel ), "Der alte Schinken" vonundam Schauspiel Frankfurt ( nachtkritik ),"Phantom" an der Berliner Schaubühne ( Tagesspiegel ),"A Walk on the Dark Side" am Berliner Gorki Theater (),' "Ariadne auf Naxos" in Meiningen ( nmz ),"Aida" an der Staatsoper Hannover ( nmz ), Brittens "A Midsummer Night's Dream" im Theater an der Wien ( Standard ),"Götterdämmerung" an der Wiener Staatsoper ( Standard ) und"Krönung der Poppea" am Nationaltheater Mannheim ().